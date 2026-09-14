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Simaria volta aos palcos depois de quatro anos e se declara aos fãs

Show em São Paulo marcou a gravação do primeiro DVD da carreira solo do artista

Alice Paulilo
Por
Simaria retoma aos palcos e se declara aos fãs
Simaria retoma aos palcos e se declara aos fãs - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simaria, retornou aos palcos no último sábado, 12, depois de quatro anos de pausa na carreira. Após o show, que aconteceu em São Paulo, a artista se declarou aos fãs em uma publicação nas redes sociais, junto a vídeos e fotos do momento.

Na postagem, Simaria escreveu "Eu tentei imaginar esse momento muitas vezes. Nenhuma delas chegou perto do que vocês me fizeram sentir na noite de ontem. Obrigada por esperarem, por cantarem e por viverem essa noite comigo".

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Retorno marca nova fase na carreira

A cantora estava afastada dos palcos desde 2022, quando encerrou a parceria com sua irmã Simone. Dessa forma, o show em São Paulo marcou não apenas o retorno da carreia, como também a gravação do primeiro DVD como artista solo.

Junto com Simone, a dupla emplacou sucessos como “Meu Violão e o Nosso Cachorro”, “Loka” e “Regime Fechado”.

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O anúncio da gravação foi feito em agosto deste ano. Na ocasião, Simaria reforçou que a pausa na carreira foi importante para cuidar da saúde mental. A data de lançamento do DVD ainda não foi divulgada.

“A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer”, disse.

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cantora fãs show

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