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Cantor Rey Vaqueiro atualiza estado de saúde após avião pegar fogo

Artista estava na aeronave no momento do acidente

Franciely Gomes
Por
Rey Vaqueiro estava no avião que pegou fogo
Rey Vaqueiro estava no avião que pegou fogo - Foto: Reprodução | Instagram

Rey Vaqueiro quebrou o silêncio e se manifestou após seu avião pegar fogo no aeroporto de Parelhas, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Em um comunicado publicado em seu perfil do Instagram , o cantor atualizou seu estado de saúde e revelou quais shows precisaram ser cancelados devido ao ocorrido.

“Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia-PE e Canhotinho-PE, estão cancelados. O cancelamento ocorre em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje”, escreveu.

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“Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente, não houve ferimentos graves.As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente”, completou.

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Segundo informações da imprensa local, a aeronave transportava oito pessoas, sendo cinco passageiros e dois tripulantes. O avião ficou destruído após o incêndio, mas não houve nenhum registro de morte.

Saúde de Rey Vaqueiro

Esposa de Rey Vaqueiro,Thaynan Farias também usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs do artista e atualizar o estado de saúde dele, que sofreu ferimentos nas pernas e nas costas.

“Ele está bem. Teve um machucado nas costas, ele machucou o pé. Mas ele está bem, está todo mundo bem. Graças a Deus, ninguém se feriu. Ele está sem celular, mas quando ele pegar o celular ele fala com vocês para explicar tudo certinho. Mas ele está bem, está todo mundo bem, graças a Deus”, disse ela.

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Tags

acidente Rey Vaqueiro Saúde

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