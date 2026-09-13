Cantor Rey Vaqueiro atualiza estado de saúde após avião pegar fogo

Rey Vaqueiro quebrou o silêncio e se manifestou após seu avião pegar fogo no aeroporto de Parelhas, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Em um comunicado publicado em seu perfil do Instagram , o cantor atualizou seu estado de saúde e revelou quais shows precisaram ser cancelados devido ao ocorrido.

“Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia-PE e Canhotinho-PE, estão cancelados. O cancelamento ocorre em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje”, escreveu.

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“Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente, não houve ferimentos graves.As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente”, completou.

Segundo informações da imprensa local, a aeronave transportava oito pessoas, sendo cinco passageiros e dois tripulantes. O avião ficou destruído após o incêndio, mas não houve nenhum registro de morte.

Saúde de Rey Vaqueiro

Esposa de Rey Vaqueiro,Thaynan Farias também usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs do artista e atualizar o estado de saúde dele, que sofreu ferimentos nas pernas e nas costas.

“Ele está bem. Teve um machucado nas costas, ele machucou o pé. Mas ele está bem, está todo mundo bem. Graças a Deus, ninguém se feriu. Ele está sem celular, mas quando ele pegar o celular ele fala com vocês para explicar tudo certinho. Mas ele está bem, está todo mundo bem, graças a Deus”, disse ela.