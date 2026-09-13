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Vini Jr leva Virginia Fonseca ao GP da Espanha de F1
Casal chegou de mãos dadas ao evento, que também conta com outros atletas do Real Madrid
A temporada de Virginia Fonseca na Espanha já começou animada. Passando alguns dias de férias no país, a influenciadora chegou ao novo circuito de Madring, palco do GP da Espanha de F1, ao lado do namorado, o jogador Vinicius Jr, neste domingo, 13.
O casal surgiu de mãos dadas no paddock, horas antes da largada da prova, e chamou a atenção dos paparazzis e pessoas que passavam pelo local. Os registros viralizaram nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas.
🏎️🇪🇸 Vini Jr e Virgínia no GP da Espanha.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 13, 2026
🎥 Reprodução pic.twitter.com/h6fhEy38zL
Vale lembrar que Virginia e Vini reataram o namoro recentemente, em junho deste ano. Eles estavam juntos desde outubro de 2025, quando anunciaram o término em maio de 2026, mas voltaram no mês seguinte.
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Outros jogadores no GP
Além de Vini Jr, outros craques do Real Madrid também marcaram presença no GP deste domingo. Dentre eles, Jude Bellingham, que brilhou com a seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo 2026, e o goleiro Thibaut Courtois.
Quem também compareceu foi o próprio técnico do time espanhol, José Mourinho. O treinador foi visto nos boxes da Ferrari, juntamente com Rafael Nadal, astro internacional do tênis.