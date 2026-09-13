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Vini Jr leva Virginia Fonseca ao GP da Espanha de F1

Casal chegou de mãos dadas ao evento, que também conta com outros atletas do Real Madrid

Franciely Gomes
Por
Vini e Virginia estão juntos de outubro de 2025
Vini e Virginia estão juntos de outubro de 2025 - Foto: Reprodução | Instagram

A temporada de Virginia Fonseca na Espanha já começou animada. Passando alguns dias de férias no país, a influenciadora chegou ao novo circuito de Madring, palco do GP da Espanha de F1, ao lado do namorado, o jogador Vinicius Jr, neste domingo, 13.

O casal surgiu de mãos dadas no paddock, horas antes da largada da prova, e chamou a atenção dos paparazzis e pessoas que passavam pelo local. Os registros viralizaram nas redes sociais e renderam uma série de comentários dos internautas.

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Vale lembrar que Virginia e Vini reataram o namoro recentemente, em junho deste ano. Eles estavam juntos desde outubro de 2025, quando anunciaram o término em maio de 2026, mas voltaram no mês seguinte.

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Outros jogadores no GP

Além de Vini Jr, outros craques do Real Madrid também marcaram presença no GP deste domingo. Dentre eles, Jude Bellingham, que brilhou com a seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo 2026, e o goleiro Thibaut Courtois.

Quem também compareceu foi o próprio técnico do time espanhol, José Mourinho. O treinador foi visto nos boxes da Ferrari, juntamente com Rafael Nadal, astro internacional do tênis.

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f1 vini jr Virginia Fonseca

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