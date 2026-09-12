Vídeo: "Dark Horse" invade show de Daniela Mercury no Rock in Rio

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Daniela Mercury voltou a movimentar as redes após convidar uma pessoa fantasiada de cavalo preto para subir ao palco, durante a sua participação no show dos Gilsons no Palco Sunset, no Rock in Rio, neste sábado, 12.

Em um vídeo compartilhado pela própria artista, o personagem aparece lançando notas de dinheiro para o público. Na legenda, Daniela sugere que o personagem representaria o “Dark Horse”, em referência ao filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Veja o vídeo:

“Um Dark Horse invadiu nosso palco no Rock in Rio e distribuiu notas de dinheiro. Vamos proteger a nossa democracia e a nossa soberania”, escreveu ela.

Nos comentários, os internautas elogiaram e admiraram a indireta da artista: “Daniela é Rainha demais! Isso é ser artista. É estar atenta, firme, forte e trazer luz ao povo. É a resistência!”, disse uma internauta.

“Tá faltando isso nessa eleição, artistas puxando questões políticas no palco”, comentou outra.

Polêmica

O filme norte-americano de drama biográfico que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou grande repercussão após investigações da Polícia Federal (PF) apontarem possível participação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no financiamento da obra. A relação teria sido intermediada pelo filho do ex-chefe de Estado, Flávio Bolsonaro.

A suspeita é de que tenha havido desvio de emendas ligadas à produção do filme.

Na sexta-feira, 11, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou sobre as investigações do Banco Master e pediu a quebra do sigilo de todos os documentos envolvendo a ex-instituição financeira, comandada por Daniel Vorcaro, inclusive envolvendo o "Dark Horse"

O magistrado alegou que a retirada da confidência, feita pelo ministro André Mendonça, relator, está sendo feita de forma “seletiva”. É nesse sentido que Moraes pede a “derrubada imediata de todo e qualquer sigilo dos autos” ao presidente Edson Fachin.