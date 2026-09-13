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ACIDENTE

Avião de cantor famoso pega fogo e fica destruído

Artista estava à bordo da aeronave durante o acidente

Franciely Gomes
Por
Rey Vaqueiro estava dentro do avião durante o ocorrido
Rey Vaqueiro estava dentro do avião durante o ocorrido - Foto: Reprodução | Redes sociais

Rey Vaqueiro passou por um susto na madrugada deste domingo, 13. O avião que transportava o cantor e sua equipe pegou fogo ao tentar aterrissar no aeroporto de Parelhas, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte.

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De acordo com informações divulgadas pelo Blog Jair Sampaio, o acidente foi registrado às 1h da manhã e foi causado por uma falha na aeronave, um Cessna Citation Bravo.

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Há relatos de que o avião não conseguiu parar após ultrapassar o limite da pista, mas a causa oficial do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades locais.

O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e permaneceu no local até o fogo ser cessado. Durante o incêndio, uma das turbinas do avião ainda estava funcionando, o que poderia aumentar o risco de uma explosão.

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Registro de feridos

Apesar do ocorrido, Rey Vaqueiro e sua equipe conseguiram sair da aeronave e não há registros de mortes. Ao todo, oito pessoas estavam a bordo, sendo seis passageiros e dois tripulantes.

Todos eles foram encaminhados para receber atendimento médico em um hospital local, mas ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde.

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acidente avião Rey Vaqueiro

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