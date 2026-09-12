Bruna Biancardi revela que foi enganada por Neymar no começo do namoro

Siga o A TARDE no Google

Bruna Biancardi abriu o jogo sobre o começo de seu namoro com Neymar. Mãe de três dos cinco filhos do atleta, a influenciadora contou que se sentiu enganada pelo jogador de futebol durante o início do relacionamento.

Em conversa com a também influenciadora Karoline Lima, noiva do jogador Léo Pereira, Biancardi afirmou que o craque do Santos escondeu a verdadeira personalidade nos primeiros meses.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu falo que ele me enganou direitinho. Eu falo, ‘nossa, amor, você enganou muito’. Porque, assim, quando eu o conheci, ele fingiu que era calminho, de boa. Tinha uma impressão errada dele, né?”, disse ela.

“Ele é mó tranquilo, fala comigo o dia inteiro aqui no telefone, um fofo e tal. Depois, amor, penei! Foi um perrengue que eu falava assim: ‘Por que eu fui conhecer ele? O que é isso? O que ele fez na minha vida?'”, relembrou.

No entanto, a famosa garantiu que atualmente está tudo bem entre o casal, pois já aprendeu a lidar com as manias do amado. “Mas, graças a Deus, hoje estamos bem. Olha, mas foi sofrido”, concluiu.

Filhos de Neymar

Vale lembrar que Bruna Biancardi está à espera de sua terceira filha com Neymar, que se chamará Mariah. Grávida de seis meses, ela já é mãe de Mavie, de quase 3 anos de idade, e Mel, de apenas 1 ano.

O atleta também é pai de Davi Lucca, de 15 anos, e de Helena, de 2 anos de idade. Ambos são frutos de relações causais do atleta ao longo da vida.