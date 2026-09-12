DEU RUIM?
Bruna Biancardi revela que foi enganada por Neymar no começo do namoro
Influenciadora relembrou o início do relacionamento com o atleta
Bruna Biancardi abriu o jogo sobre o começo de seu namoro com Neymar. Mãe de três dos cinco filhos do atleta, a influenciadora contou que se sentiu enganada pelo jogador de futebol durante o início do relacionamento.
Em conversa com a também influenciadora Karoline Lima, noiva do jogador Léo Pereira, Biancardi afirmou que o craque do Santos escondeu a verdadeira personalidade nos primeiros meses.
“Eu falo que ele me enganou direitinho. Eu falo, ‘nossa, amor, você enganou muito’. Porque, assim, quando eu o conheci, ele fingiu que era calminho, de boa. Tinha uma impressão errada dele, né?”, disse ela.
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“Ele é mó tranquilo, fala comigo o dia inteiro aqui no telefone, um fofo e tal. Depois, amor, penei! Foi um perrengue que eu falava assim: ‘Por que eu fui conhecer ele? O que é isso? O que ele fez na minha vida?'”, relembrou.
No entanto, a famosa garantiu que atualmente está tudo bem entre o casal, pois já aprendeu a lidar com as manias do amado. “Mas, graças a Deus, hoje estamos bem. Olha, mas foi sofrido”, concluiu.
Filhos de Neymar
Vale lembrar que Bruna Biancardi está à espera de sua terceira filha com Neymar, que se chamará Mariah. Grávida de seis meses, ela já é mãe de Mavie, de quase 3 anos de idade, e Mel, de apenas 1 ano.
O atleta também é pai de Davi Lucca, de 15 anos, e de Helena, de 2 anos de idade. Ambos são frutos de relações causais do atleta ao longo da vida.