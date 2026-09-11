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BATALHA DE BUMBUNS

Miss Bumbum vence batalha e vira favorita à final

Influenciadora conquistou 57% dos votos

Agatha Victoria Reis
Por
Miss Bumbum Rayane Melgaço
Miss Bumbum Rayane Melgaço - Foto: Divulgação

Com 107 cm de bumbum, Rayane Melgaço, representante do Maranhão, venceu a nona edição da ‘Batalha de Bumbuns’ ao conquistar 57% dos votos do público e reforçou seu favoritismo para a fase final da competição.

Na dinâmica, a nutricionista superou as adversárias na votação popular e movimentou a sua torcida. Nesta fase, o resultado não elimina nenhuma candidata, mas funciona como um importante termômetro de popularidade da batalha.

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A grande final acontece no dia 15 de outubro, em São Paulo. Para Rayane, a conquista representa o aumento da expectativa sobre a competição.

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“Fiquei muito feliz, principalmente porque é uma votação do público. Ver tanta gente torcendo, compartilhando e acreditando em mim dá ainda mais vontade de chegar forte à final”, afirmou a Miss.

Quem é Rayane Melgaço?

A representante do Maranhão é nutricionista, influenciadora digital e modelo brasileira nascida no Rio de Janeiro. Aos 29 anos, a Miss ganhou destaque ao conciliar sua carreira na área de saúde com a participação em concursos de beleza.

De acordo com ela, a vitória na competição coloca a modelo entre as favoritas para a final. “Se já estão me colocando entre as favoritas, vou aceitar a pressão [..] Mas sei que a final é outra história. Tem muita candidata forte e quero chegar preparada”, disse.

Veja a Miss Bumbum:

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Tags

entretenimento Miss Bumbum

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