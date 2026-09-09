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MANSÃO MILIONÁRIA

Maior blogueira do Instagram constrói mansão em terreno de R$ 76 milhões

Influenciadora possui mais de 380 milhões de seguidores nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
A famosa compartilhou registros da mansão
A famosa compartilhou registros da mansão - Foto: Reprodução | Youtube

Kylie Jenner soube usufruir bem de sua fama nas redes sociais. Conhecida como a blogueira mais famosa do Instagram e segunda mulher mais seguida do mundo na plataforma, a empresária construiu sua nova mansão luxuosa em um terreno de R$ 76,8 milhões.

A informação foi divulgada pela própria famosa, que publicou um vídeo mostrando detalhes da construção do imóvel em seu canal do Youtube. De acordo com Kylie, o terreno foi comparado a seis anos em Hidden Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos.

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Nos registros, é possível notar trechos da obra em andamento, como a área externa, que possui um jardim planejado, com rosas, arbustos de lavanda e oliveiras, além da entrada com paralelepípedos.

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Já a parte interna do imovel conta com academia no subsolo, armários de cozinha sob medida, área de spa, uma quadra esportiva de cascalho, um forno de pizza e banheiros de hóspedes decorados com pedras.

Quem é a mulher mais seguida do Instagram?

Apesar de ser a blogueira mais famosa, Kylie não é a mulher mais seguida do Instagram. Esse posto é ocupado pela cantora e atriz Selena Gomez, que possui cerca de 403 milhões de seguidores.

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Um post compartilhado por Selena Gomez (@selenagomez)

Já entre os homens, o mais seguido mundialmente é o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, com 670 milhões. O segundo lugar fica com o também atleta Lionel Messi, que possui 510 milhões de seguidores.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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instagram kylie jenner mansão

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