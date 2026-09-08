CLIMÃO
Anitta ignora Virginia e convida atriz para coroá-la como rainha de bateria
Cantora foi escolhida para assumir o cargo de honra na escola de samba
A chegada de Anitta ao cargo de rainha da bateria da escola de samba Grande Rio continua dando o que falar nas redes sociais. Após ser acusada de recusar a participação de Virginia Fonseca, antiga rainha, durante a cerimônia de entrega da coroa, a cantora teria convidado uma atriz para assumir a função.
Segundo informações divulgadas pelo jornal EXTRA, a artista escolheu Viviane Araújo para fazer sua coroação. O convite para a atriz foi feito pelo influenciador David Brazil, que também foi responsável por levar Anitta ao cargo.
Fontes próximas à “poderosa” alegaram que ela justificou a decisão devido a sua consideração pela atriz da Globo, alegando que ela é a “Rainha das Rainhas” e que seria uma honra poder reinar através do legado dela.
Leia Também:
Apesar de não ter uma data confirmada, a coroação da nova rainha da agremiação de Caxias está prevista ainda para o mês de setembro, dias depois da escolha oficial do samba-enredo que representará a Grande Rio em 2027.
Vale lembrar que Anitta chegou a comentar recentemente sobre sua relação com Virginia, alegando que não existe nenhum tipo de rivalidade com a influenciadora, que teve uma passagem polêmica pela escola de samba no último ano.