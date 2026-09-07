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MUDANÇA RADICAL

Ex-BBB abandona funk e mira carreira gospel: "Missão cumprida"

Famoso publicou uma carta aberta sobre sua mudança de vida

Franciely Gomes
Por
Cantor participou da 23ª edição do BBB
Cantor participou da 23ª edição do BBB - Foto: Reprodução | TV Globo

MC Guimê surpreendeu os fãs ao anunciar que não cantará mais funk. Em seu perfil do Instagram, o ex-BBB publicou uma carta aberta e afirmou que é grato por tudo o que o gênero musical trouxe em sua vida, mas se dedicará a novos projetos.

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“Obrigado Deus, obrigado funk, obrigado aos fãs e a todos que se conectaram comigo e com a minha arte”, escreveu. “Me dediquei ao máximo pra fazer isso acontecer e sei o quanto foi importante para os mais novos entender que havia possibilidade sim de ser reconhecido e ser valorizado como um artista de verdade”, escreveu.

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Expulso do BBB 23 ao ser acusado de assediar uma participante, o ex-marido da cantora Lexa confessou que pretende focar na carreira gospel agora, cantando músicas dedicadas unicamente a Deus.

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Um post compartilhado por MC GUIMÊ (@mcguime)

“Eu tenho um sonho grandioso no meu coração de cantar somente para Deus. E eu quero que esse vídeo só seja o começo, uma sementinha de um caminho que dá continuidade para que eu possa cada vez alcançar mais almas para Jesus Cristo”, afirmou.

“17 anos realmente não são 17 dias, tantas vivências, tantas histórias, tantas conquistas que no papel nem caberia na escrita”, compartilhou. “Acertei, errei, caí e levantei mas nunca desisti ou parei, pois pra nóis que vem de baixo missão dada é missão cumprida. E hoje posso dizer com o coração em paz que cumpri essa missão”, completou.

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Tags

ex-BBB MC Guimê Música gospel

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