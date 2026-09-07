AMOR NO AR
Virginia Fonseca presta homenagem a Vini Jr com joia inusitada
Influenciadora compartilhou registros da homenagem em suas redes sociais
Virginia Fonseca resolveu prestar uma homenagem ao seu namorado, o jogador Vinicius Jr. Em seu perfil do instagram, a influenciadora compartilhou que colocou jóias de diamante no dente, formando a letra V.
“Estou aqui, gente, olha o que eu inventei. Fiz um 'V'. Tinha feito no Carnaval aquele '7' e achei muito lindo, estava vendo umas fotos. Agora fiz um 'V' e coloquei um diamantezinho”, disse ela.
“É tudo diamante. Achei chique. Diamante no dente agora”, completou a loira, que colocou o número da camisa do amado durante o Carnaval 2026, onde desfilou como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.
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Vale lembrar que Vini Jr e Virginia estão juntos desde outubro de 2025. Eles chegaram a terminar o romance em maio deste ano, mas reataram no mês seguinte, curtindo as férias na Europa após a Copa do Mundo.