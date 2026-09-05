Virginia diz que Anitta recusou receber coroa de rainha da Grande Rio

Após ser escolhida pela escola de samba carioca Grande Rio para ocupar o lugar de Virginia Fonseca como rainha de bateria no Carnaval de 2027, Anitta teria se recusado a participar da cerimônia de coroação, conforme afirma a própria influenciadora.

A solenidade é uma tradição que acontece sempre em que há mudança de cargo. Anteriormente, a loira recebeu o posto da atriz Paolla Oliveira. No entanto, desta vez, em nota divulgada pelo site Metrópoles, a equipe de Virginia afirmou que "houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar”.

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“Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá. Afinal, para Virginia, a Grande Rio e a comunidade de Caxias sempre serão as grandes estrelas”, encerrou o comunicado.

Até o momento, a cantora ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Apesar de não terem vindo a público falar sobre possíveis rusgas, existem rumores de que elas não se dão bem, sobretudo devido a polêmicas envolvendo jogos de azar, já que Virginia é divulgadora, enquanto Anitta é contra.

Escolha de Anitta como rainha de bateria

Além de ocupar o cargo, Anitta também é uma das autoras do samba-enredo da escola de samba para o próximo Carnaval. Desde que os rumores sobre o posto surgiram, fãs têm questionado sobre a tradicional passagem da coroa.

"Precisamos arrumar um jeito de sabotar esse evento em que a nossa Anitta vai receber uma coroa das mãos da Virginia, esse acontecimento não pode acontecer”, escreveu um fã há algumas semanas.