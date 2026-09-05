ENTRETENIMENTO
Virginia diz que Anitta recusou receber coroa de rainha da Grande Rio
Equipe da influenciadora afirma que cantora exigiu que tradicional passagem de coroa não acontecesse
Após ser escolhida pela escola de samba carioca Grande Rio para ocupar o lugar de Virginia Fonseca como rainha de bateria no Carnaval de 2027, Anitta teria se recusado a participar da cerimônia de coroação, conforme afirma a própria influenciadora.
A solenidade é uma tradição que acontece sempre em que há mudança de cargo. Anteriormente, a loira recebeu o posto da atriz Paolla Oliveira. No entanto, desta vez, em nota divulgada pelo site Metrópoles, a equipe de Virginia afirmou que "houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar”.
“Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá. Afinal, para Virginia, a Grande Rio e a comunidade de Caxias sempre serão as grandes estrelas”, encerrou o comunicado.
Até o momento, a cantora ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Apesar de não terem vindo a público falar sobre possíveis rusgas, existem rumores de que elas não se dão bem, sobretudo devido a polêmicas envolvendo jogos de azar, já que Virginia é divulgadora, enquanto Anitta é contra.
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Escolha de Anitta como rainha de bateria
Além de ocupar o cargo, Anitta também é uma das autoras do samba-enredo da escola de samba para o próximo Carnaval. Desde que os rumores sobre o posto surgiram, fãs têm questionado sobre a tradicional passagem da coroa.
"Precisamos arrumar um jeito de sabotar esse evento em que a nossa Anitta vai receber uma coroa das mãos da Virginia, esse acontecimento não pode acontecer”, escreveu um fã há algumas semanas.