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MAIS UM HERDEIRO?

Exame de DNA revela se Chico Buarque é ou não pai de idoso

Resultado do exame consta em ação que tramita no Tribunal de Justiça do Rio

Franciely Gomes
Por
Chico Buarque foi apontado como pai do idoso
Chico Buarque foi apontado como pai do idoso - Foto: Divulgação

Chegou ao fim a novela envolvendo a paternidade de um idoso de 64 anos, morador de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apontado como o genitor do homem, o cantor Chico Buarque realizou o exame de DNA para comprovar sua ligação sanguínea.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o resultado do exame deu negativo, reiterando que o artista da MPB não possui nenhuma relação com o carioca.

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O laudo já consta na ação que tramita no Tribunal de Justiça do Rio, onde o autor retificaria seu registro civil, caso fosse confirmada a filiação. Como a paternidade não foi comprovada, o processo deve ser encerrado em breve.

Chico Buarque ainda não se manifestou publicamente sobre os resultados do exame.

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chico buarque dna paternidade

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