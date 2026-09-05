Exame de DNA revela se Chico Buarque é ou não pai de idoso

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Chegou ao fim a novela envolvendo a paternidade de um idoso de 64 anos, morador de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apontado como o genitor do homem, o cantor Chico Buarque realizou o exame de DNA para comprovar sua ligação sanguínea.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o resultado do exame deu negativo, reiterando que o artista da MPB não possui nenhuma relação com o carioca.

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O laudo já consta na ação que tramita no Tribunal de Justiça do Rio, onde o autor retificaria seu registro civil, caso fosse confirmada a filiação. Como a paternidade não foi comprovada, o processo deve ser encerrado em breve.

Chico Buarque ainda não se manifestou publicamente sobre os resultados do exame.