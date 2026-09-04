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HOME > ENTRETENIMENTO

AMEÇAS DE MORTE

Influenciadora desiste de candidatura como deputada após ameaças

Jovem recebeu mensagens contra sua vida e a da família

Franciely Gomes
Por
Influenciadora desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais
Influenciadora desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Gessica Ferreira desistiu de sua candidatura a deputada estadual por São Paulo em 2026. Com mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, a influenciadora contou que recebeu ameaças de morte após iniciar a campanha.

No relato, ela afirma que as mensagens ofensivas faziam referência à segurança de seus filhos. “O limite para mim foi que uma das ameaças mencionou o bairro que eu moro e a escola que os meus filhos estudam. Então, para mim, isso foi o limite. Eu fiquei com bastante medo também”, contou.

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Um post compartilhado por Gessica Ferreira (@agessicaferreira)

Filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a jovem também afirmou que enfrentou divergências com o partido, o que reforçou seu desejo de abandonar a disputa pelo cargo político.

“Alguns acordos com o partido, de não me vincular a políticos que eu não concordo com a ideologia, não foram acatados, enfim, foram, mas depois foram descumpridos. Então, esse é um dos motivos”, explicou.

Por fim , ela contou que os materiais de campanha com a imagem dela ainda estão sendo veiculados na mídia, devido a demora do procedimento para formalizar a renúncia ao cargo.

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Tags

influenciadora digital mdb São Paulo

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