Neymar revela nome da quinta filha em post inusitado; confira

Neymar surpreendeu os fãs ao revelar o nome de sua quinta filha nesta quinta-feira, 3. O atleta compartilhou o registro de um desenho feito por suas filhas mais velhas, Mavie e Mel, juntamente com uma cartinha escrita pela esposa, Bruna Biancardi.

No texto, a modelo afirma que ela e as crianças estarão sempre ao lado do jogador de futebol, que perdeu a vaga na semifinal da Copa do Brasil em uma partida contra o Palmeiras na noite anterior.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não fique triste. Estamos sempre com você. Te amamos muito: mamãe, Mavie, Mel e Mariah”, escreveu Bruna, citando a caçula do casal, Mariah, que ainda está na barriga dela e tem previsão para nascer em dezembro de 2026.

O nome Mariah tem origem hebraica e é uma variação do popular Maria. Seu significado é ‘senhora soberana’, ‘mulher de Deus’, ‘a pureza’, ‘a virtude’ e ‘ a virgindade’.

Vale lembrar que Neymar tem 5 filhos ao todo: Davi Lucca, fruto de sua relação com Carol Dantas; Helena, fruto do breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly; Mavie, Mel e Mariah, fruto do casamento com Bruna Biancardi.