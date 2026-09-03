Atriz reconstrói cafezal em fazenda para refúgio da família

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A atriz Fernanda Rodrigues, de 46 anos, e o marido, Raoni Carneiro, transformaram uma fazenda que estava abandonada em um refúgio para a família. Eles investiram também em uma área dedicada à produção agrícola sustentável.

O projeto, iniciado em 2020, recuperou a propriedade com o plantio de mais de 120 mil árvores nativas e a preservação de nascentes.

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Localizada em Avelar, distrito de Paty do Alferes, no interior do Rio de Janeiro, a propriedade tem aproximadamente 180 hectares. A área rural, que antes estava sem uso, passou por um processo de recuperação e passou a integrar iniciativas de preservação ambiental e produção agrícola.

Cultivo sustentável de café

Cerca de 40 hectares da propriedade são destinados ao cultivo de café, desenvolvido em um sistema agroflorestal que combina o cafezal com diferentes espécies de árvores nativas e frutíferas.

Além de contribuir para a preservação ambiental, o modelo permite o cultivo sem o uso de produtos químicos, como agrotóxicos. A prática busca evitar a contaminação dos recursos naturais e manter uma produção agrícola sustentável.

Trajetória de Fernanda

Casada com Raoni Carneiro desde 2009, Fernanda Rodrigues possui dois filhos e conquistou uma trajetória renomada na dramaturgia.

Conhecida por papeis em "A Viagem" (1994), "Vamp" (1991), "Negócio da China" (2008) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017), a atriz decidiu se afastar das novelas em 2023.