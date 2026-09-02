Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

POLÊMICA

Felipe Neto leva sermão de médium após polêmica sobre Exu

Influenciador foi acusado de preconceito religioso ao utilizar termo de maneira errada

Franciely Gomes
Por
Felipe Neto recebeu duras críticas nas redes sociais
Felipe Neto recebeu duras críticas nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A fala de Felipe Neto sobre Exu continua dando o que falar. Após associar o nome de Tranca-Rua como referência ao diabo durante um vídeo de terror em suas redes sociais, o influenciador recebeu um sermão do médium e vidente Robério de Ogum.

“Essa confusão existe há anos e anos. Tem muita gente que ainda considera Exu um diabo, e isso não é verdade. Exu é guardião, é proteção. Ainda existe um preconceito religioso, mas estamos avançando muito”, disse ele, criticando a postura do famoso ao não estudar sobre o termo religioso antes de falar.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O líder religioso também alertou sobre as associações indevidas das pessoas sobre Exu. “No início, a nossa religião era tabu, preconceito. Hoje virou moda, mas ainda existem confusões e crenças erradas”, analisa.

Leia Também:

VIZINHANÇA FAMOSA

Lázaro Ramos compra apartamento milionário e vira vizinho de Gilberto Gil
Lázaro Ramos compra apartamento milionário e vira vizinho de Gilberto Gil imagem

DEU RUIM

Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município
Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município imagem

POLÊMICA

Alexandre Pires paga R$ 25 milhões em fazenda e propriedade vira alvo de briga judicial
Alexandre Pires paga R$ 25 milhões em fazenda e propriedade vira alvo de briga judicial imagem

“Quando eu me desenvolvi, fazia meus trabalhos nas encruzilhadas, no interior, e quando voltava diziam: ‘É filho do diabo, filho do capeta’. Eu escutei isso muitas vezes. E a nossa missão é desmistificar isso, explicar, trazer conceito, clareza e sabedoria sobre a religião”, reforçou.

Pedido de desculpas

Após a repercussão do caso, Felipe Neto pediu desculpas publicamente pelo uso errado do termo, alegando que foi ensinado que tranca-rua era um apelido para o diabo.

“No vídeo de hoje do 'FN Joga', eu cometi um erro que considero grave. Sempre achei que tranca-rua fosse um apelido para "diabo" e usei dessa forma. Aprendi hoje que "tranca-rua" é Exu, que nada tem a ver com coisa ruim, muito pelo contrário”, disse ele em seu perfil do Instagram.

“Peço perdão a quem é de religião de matriz africana. Foi por ignorância. Aprendi e nunca mais repetirei”, completou o famoso, deixando claro que não pretende repetir o erro.

Ciente do pronunciamento do famoso, Robério de Ogum elogiou o fato dele ter reconhecido publicamente o erro. “Ele fez o que muita gente não faz: percebeu que estava errado, buscou entender e pediu desculpas”, destacou.

“O problema não é só o Felipe, é uma ideia que está na cabeça de muita gente até hoje. Temos que esclarecer, explicar e ensinar. Se essa polêmica fizer alguém pesquisar e entender que Exu não tem relação com o diabo, já serviu para alguma coisa. O preconceito muitas vezes nasce da ignorância”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

felipe neto polêmica religião

Relacionadas

Mais lidas