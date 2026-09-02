Alexandre Pires paga R$ 25 milhões em fazenda e propriedade vira alvo de briga judicial

Localizada no Tocantins, uma fazenda comprada por Alexandre Pires por R$ 25 milhões está no centro de uma disputa judicial. A negociação é questionada por um homem que afirma ter direito a parte da propriedade e pede à Justiça a anulação de um terço da venda feita ao cantor.

Renato Junio Pinto Guimarães afirma, segundo o g1, que não participou do negócio envolvendo Alexandre Pires e que não recebeu o valor correspondente à parcela que alega possuir da Fazenda Buriti, localizada em Dianópolis, no sudeste do estado.

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A venda teria sido conduzida por Gabriel Alves de Freitas e Matheus Alves de Freitas, apontados como sócios de Renato. De acordo com ele, a negociação da propriedade com o artista ocorreu sem o seu consentimento.

Disputa se intensificou

Recentemente, o processo ganhou novos capítulos após a disputa entre os três se intensificar. Em julho, Renato apresentou à Justiça um boletim de ocorrência, além de informar a existência de fotografias e de um vídeo relacionados a um confronto com Gabriel e Matheus.

Além disso, ele acusou os dois de entrarem em outra propriedade de sua posse e retirarem equipamentos do local. De acordo com o relato apresentado no processo, dias depois, 11 animais do rebanho teriam sido soltos em direção a uma rodovia.

Parte das acusações são contestadas por Gabriel e Matheus. Em relação aos equipamentos, afirmam que trator, pulverizador e motosserras foram comprados exclusivamente pelos dois e não integrariam o patrimônio da sociedade rural alegada por Renato.

Novas determinações judiciais surgiram. Entre elas está a catalogação e avaliação de bens, máquinas e gado relacionados à atividade rural. A medida busca preservar o patrimônio discutido no processo enquanto a Justiça analisa as versões apresentadas.

Ademais, o juiz Rodrigo da Silva Perez Araujo determinou o acionamento do Ministério Público do Tocantins para apuração de possíveis crimes relacionados aos episódios levados ao processo.

A defesa de Renato afirma que tentou chegar a um acordo sobre a Fazenda Buriti, mas não houve consenso. O escritório também relatou supostas ameaças e intimidações durante o conflito.

Uma audiência de conciliação realizada em 27 de agosto discutiu a venda da área para Alexandre Pires. No entanto, as partes não chegaram a um acordo, e o impasse sobre a negociação milionária permanece na Justiça.