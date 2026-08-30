Cantor Flavinho, da banda Pagod’art, passa mal e cancela show na Bahia

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O cantor Flavinho, vocalista da banda Pagod’art, passou mal e precisou cancelar o show que aconteceria na cidade de Maragogipe, região do recôncavo baiano, neste domingo, 30.

A apresentação integrava a grade da festa Festa de São Bartolomeu 2026, tradicional do município.

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Em nota, a produção da banda informou que o show será adiado, mas ainda sem data confirmada: “Novas informações sobre a realização do evento, incluindo a nova data, serão divulgadas em breve através dos canais oficiais”.

A probabilidade é que o cantor sentiu fortes dores abdominais e precisou ser hospitalizado para realizar exames médicos.

O portal A TARDE entrou em contato com a assessoria, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Veja a nota na íntegra