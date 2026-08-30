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Cantor Flavinho, da banda Pagod’art, passa mal e cancela show na Bahia

Show aconteceria em Maragogipe, no recôncavo baiano

Alice Paulilo
Por
Flavinho passa mal e cancela show
Flavinho passa mal e cancela show - Foto: Divulgação

O cantor Flavinho, vocalista da banda Pagod’art, passou mal e precisou cancelar o show que aconteceria na cidade de Maragogipe, região do recôncavo baiano, neste domingo, 30.

A apresentação integrava a grade da festa Festa de São Bartolomeu 2026, tradicional do município.

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Em nota, a produção da banda informou que o show será adiado, mas ainda sem data confirmada: “Novas informações sobre a realização do evento, incluindo a nova data, serão divulgadas em breve através dos canais oficiais”.

A probabilidade é que o cantor sentiu fortes dores abdominais e precisou ser hospitalizado para realizar exames médicos.

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O portal A TARDE entrou em contato com a assessoria, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Veja a nota na íntegra

Nota oficial da banda Pagod’art
Nota oficial da banda Pagod’art - Foto: Reprodução / Instagram @bandapagodart
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Bahia Pagod'art show

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