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ENTRETENIMENTO

Maya Massafera é hospitalizada após sofrer princípio de AVC

Influenciadora também apresentou alterações cardíacas durante a internação

Alice Paulilo
Por
A influenciadora Maya Massafera tem princípio de AVC após uso de hormônios femininos
A influenciadora Maya Massafera tem princípio de AVC após uso de hormônios femininos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Maya Massafera foi hospitalizada em São Paulo após sofrer um princípio de acidente vascular cerebral (AVC). Segundo informações do jornalista Leo Dias, ela recebeu atendimento no Hospital Sírio-Libanês na última semana e apresentou alterações cardíacas durante a internação.

De acordo com a apuração, os problemas cardíacos teriam relação com o uso de hormônios femininos. O quadro exigiu acompanhamento médico, mas, a youtuber já recebeu alta e passa bem.

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O episódio se soma a outros problemas de saúde enfrentados pela influenciadora nos últimos anos. Em junho de 2024, ela foi internada após sofrer um desmaio e permaneceu em observação durante a noite. Na ocasião, médicos apontaram baixa imunidade e estresse elevado como possíveis causas.

Histórico de complicações

Ainda em 2024, Maya relatou ter enfrentado uma intercorrência durante uma cirurgia de feminização da voz. Segundo a influenciadora, ela apresentou um problema nos olhos e sofreu perda temporária da visão durante o procedimento, sendo posteriormente transferida para outro hospital.

Em 2025, a youtuber voltou a falar sobre complicações relacionadas ao tratamento hormonal. Na época, contou que teve uma reação no rosto após utilizar doses elevadas de hormônios. Uma profissional que acompanhava o tratamento afirmou que as dosagens poderiam aumentar a predisposição a problemas no processo de cicatrização.

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No mesmo ano, Maya também revelou ter enfrentado uma infecção após uma cirurgia de feminização facial. O episódio ocorreu em meio a uma série de procedimentos realizados pela influenciadora.

Mais recentemente, em julho de 2026, Maya passou por outra cirurgia. Desta vez, o procedimento teve como objetivo reduzir a largura das costas e dos ombros.

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avc influenciadora internação

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