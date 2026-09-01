Justiça procura Virginia Fonseca e cobra indenização milionária

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A polêmica envolvendo a relação de Virginia Fonseca com as Casas de Apostas ganhou um novo capítulo nesta semana. A influenciadora digital está sendo procurada pela Justiça do Distrito Federal para receber uma notificação sobre o processo movido pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).

De acordo com o órgão, a loira foi procurada pelos oficiais em um endereço de Goiânia, mas não foi encontrada no local, pois está viajando pela Espanha com os filhos e amigos. As tentativas frustradas estão sendo realizadas desde o dia 30 de julho.

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Devido a sua ausência, a notificação será publicada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) em um edital público. No documento, eles pedem o pagamento de uma indenização por dano coletivo no valor de R$ 120 milhões.

O processo

Virginia Fonseca está sendo processada pelo MPDFT por publicidade enganosa relacionada a apostas esportivas. Além dela, a plataforma de apostas Blaze também está sendo investigada.

O Ministério Público alega que ambos adotaram práticas publicitárias abusivas para atrair consumidores às apostas esportivas durante os jogos da Copa do Mundo 2026.

Dentre as ações realizadas por eles estão estratégias de marketing capazes de induzir os internautas a realizarem jogos com promessas de ganhos fáceis, como na partida entre Argentina e Cabo Verde, onde a influenciadora alegou que apostaria no time africano.

A ação pede a condenação solidária da Blaze e de Virginia a ao pagamento de indenização por danos morais coletivos de R$ 120 milhões. Atualmente, a influenciadora não possui mais contrato com a empresa.