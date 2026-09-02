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DEU RUIM

Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município

Artista se apresentaria em festa tradicional da cidade

Franciely Gomes
Por
Ana Castela era uma das atrações confirmadas no evento
Ana Castela era uma das atrações confirmadas no evento - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela foi impedida de se apresentar em Santa Bárbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, Minas Gerais. A cantora estava confirmada na grade de atrações da 40ª Festa da Banana, que foi suspensa pela Justiça de Minas Gerais, devido aos “gastos elevados” do município.

De acordo com a medida, concedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena nesta terça-feira, 1º, o valor destinado à contratação de todos os artistas do evento chegava a marca de R$ 1,816 milhão, superando a arrecadação estimada do município para 2026.

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O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apontou que os gastos com as apresentações estavam desproporcionais à situação financeira atual de Santa Bárbara do Tugúrio.

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Devida a liminar, a prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio está proibida de fazer pagamentos, transferências, liquidações, empenhos ou qualquer outro repasse de recursos públicos para as apresentações, resultando em multa de até R$ 200 mil por descumprimento.

Além de Ana Castela, Gustavo Mioto, Muriel Alves, Igor Ferrari, Yuri e Troy e Delino Marçal também se apresentariam na Festa da Banana.

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Ana Castela economia MInas Gerais

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