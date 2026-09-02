Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município

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Ana Castela foi impedida de se apresentar em Santa Bárbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, Minas Gerais. A cantora estava confirmada na grade de atrações da 40ª Festa da Banana, que foi suspensa pela Justiça de Minas Gerais, devido aos “gastos elevados” do município.

De acordo com a medida, concedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena nesta terça-feira, 1º, o valor destinado à contratação de todos os artistas do evento chegava a marca de R$ 1,816 milhão, superando a arrecadação estimada do município para 2026.

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O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apontou que os gastos com as apresentações estavam desproporcionais à situação financeira atual de Santa Bárbara do Tugúrio.

Devida a liminar, a prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio está proibida de fazer pagamentos, transferências, liquidações, empenhos ou qualquer outro repasse de recursos públicos para as apresentações, resultando em multa de até R$ 200 mil por descumprimento.

Além de Ana Castela, Gustavo Mioto, Muriel Alves, Igor Ferrari, Yuri e Troy e Delino Marçal também se apresentariam na Festa da Banana.