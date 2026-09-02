Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

VIZINHANÇA FAMOSA

Lázaro Ramos compra apartamento milionário e vira vizinho de Gilberto Gil

Ator compartilhou detalhes de sua nova residência em Salvador

Franciely Gomes
Por
Lázaro Ramos voltará a morar em Salvador
Lázaro Ramos voltará a morar em Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

Lázaro Ramos comprou um novo refúgio em Salvador, capital da Bahia e sua cidade natal. O ator compartilhou registros em seu perfil do Instagram sobre a reforma do apartamento milionário, que fica localizado no tradicional Edifício Oceania, na Barra, cartão postal do município.

“Nós vamos ter um lar em Salvador, minha terra. Motivo de muita emoção”, disse ele na gravação, exibindo alguns detalhes do imóvel, que tem três quartos e cerca de 150 metros quadrados.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DEU RUIM

Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município
Ana Castela tem show barrado devido a “gastos elevados” de município imagem

POLÊMICA

Alexandre Pires paga R$ 25 milhões em fazenda e propriedade vira alvo de briga judicial
Alexandre Pires paga R$ 25 milhões em fazenda e propriedade vira alvo de briga judicial imagem

FUTEBOL

Vampeta expõe cobrança de Neymar após declaração polêmica
Vampeta expõe cobrança de Neymar após declaração polêmica imagem

No vídeo, também é possível notar algumas mudanças já realizadas pelo artista no local, tais como o ampliamento da sala e cozinha integrada, com janela de vista para o mar soteropolitano.

Tombado como patrimônio histórico desde 2008, o prédio possui apartamentos luxuosos, que custam a partir de R$ 3 milhões, como informado pela revista Veja. Dentre os novos vizinhos famosos de Lázaro estão o cantor Gilberto Gil e o ator Wagner Moura.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

gilberto gil lázaro ramos Salvador

Relacionadas

Mais lidas