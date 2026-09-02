Lázaro Ramos compra apartamento milionário e vira vizinho de Gilberto Gil

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Lázaro Ramos comprou um novo refúgio em Salvador, capital da Bahia e sua cidade natal. O ator compartilhou registros em seu perfil do Instagram sobre a reforma do apartamento milionário, que fica localizado no tradicional Edifício Oceania, na Barra, cartão postal do município.

“Nós vamos ter um lar em Salvador, minha terra. Motivo de muita emoção”, disse ele na gravação, exibindo alguns detalhes do imóvel, que tem três quartos e cerca de 150 metros quadrados.

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No vídeo, também é possível notar algumas mudanças já realizadas pelo artista no local, tais como o ampliamento da sala e cozinha integrada, com janela de vista para o mar soteropolitano.

Tombado como patrimônio histórico desde 2008, o prédio possui apartamentos luxuosos, que custam a partir de R$ 3 milhões, como informado pela revista Veja. Dentre os novos vizinhos famosos de Lázaro estão o cantor Gilberto Gil e o ator Wagner Moura.

