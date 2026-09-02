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HOME > ENTRETENIMENTO

PEÇA INUSITADA

Famosa gasta quase R$ 2 mil em look feito com folhas

Peça de roupa é feita com folhas de planta nativa do sertão baiano

Franciely Gomes
Por
Imagem ilustrativa das folhas
Imagem ilustrativa das folhas - Foto: Ilustratativa | Magnific

Camila Coelho surpreendeu os fãs ao surgir usando um top de quase R$ 2 mil, confeccionado em fibra de folha de licuri, planta nativa do sertão nordestino. Com mais de 10 milhões de seguidores, a famosa utilizou a peça artesanal durante um ensaio fotográfico.

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A roupa, que chamou atenção dos internautas por sua matéria prima inusitada, foi produzida à mão pelo estilista baiano Ed Carlos, com trançados que remetem ao artesanato regional.

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De acordo com o profissional, as peças costumam ser produzidas em cerca de 15 dias e sob medida, do croqui à confecção final. Os valores das roupas variam, começando em R$ 1,5 mil.

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Além de Camila, famosas como Deborah Secco, Laura Brito, Rita Batista e Lorena Improta também já vestiram roupas confeccionadas com o material do licuri, tradição adquirida por Ed em Caldeirão Grande, cidade baiana de cerca de 13 mil habitantes.

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Um post compartilhado por ED CARLOS - moda e artesanato (@ed_cdesign)

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Tags

licuri Moda sustentabilidade

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