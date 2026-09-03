Primo de Luciano Hang deixa Havan e constrói empresa de R$ 6 bilhões

Após trabalhar por quase dez anos no setor de marketing da Havan, Jordan Hang, primo de Luciano Hang, decidiu usar a sua experiência para seguir um caminho independente no mercado imobiliário.

O empresário criou um grupo que atualmente participa da gestão comercial de R$ 6 bilhões em lançamentos na Região Sul do Brasil.

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Em 2020, ele deixou a empresa da família atraído pelas margens e pelas remunerações baseadas em comissões sobre as vendas, consideradas mais vantajosas do que as margens do varejo tradicional.

Mudança de carreira bilionária

A transição de carreira começou após ele conhecer o projeto de um bairro planejado em Santa Catarina com capacidade para receber 27 mil moradores.

Ao analisar o projeto, ele percebeu que poderia aplicar no setor de imóveis as táticas de divulgação em massa, atendimento e velocidade de vendas que aprendeu no varejo.

A entidade, chamada de Grupo JH, gerencia R$ 6 bilhões em lançamentos imobiliários nas estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse montante representa a soma do valor dos empreendimentos sob sua gestão comercial, e não o faturamento ou valor de mercado da própria companhia.

O que é o Grupo JH?

O Grupo JH atua com negócios baseados em performance. Em vez de cobrar valores fixos pelos serviços de marketing ou assessoria, as empresas de Jordan recebem apenas quando os imóveis são vendidos, dividindo o risco comercial com as incorporadoras e construtoras.

Para o funcionamento do modelo, o grupo é estruturado em três frentes principais: coordenação de vendas de lançamentos, desenvolvimento de sistemas tecnológicos e criação de estratégias de posicionamento e publicidade.

Para viabilizar esse formato, o Grupo JH banca integralmente os custos iniciais de equipe, tecnologia e divulgação com recursos próprios antes de obter qualquer retorno financeiro. Entre os ganhos do modelo na região estão:

Venda recorde: um edifício inteiro em Brusque (SC) teve 100% de suas unidades vendidas em apenas 45 minutos no dia do lançamento.

Aceleração de prazos: em Porto Belo (SC), a estratégia do grupo reduziu o tempo estimado para comercializar um empreendimento de dois anos para apenas 30 dias.

Volume financeiro recente: s omente no primeiro trimestre, a operação vendeu cerca de R$ 150 milhões em imóveis no litoral de Santa Catarina (entre Itajaí e Porto Belo), além de ter fechado um contrato de R$ 500 milhões para ser executado nos próximos dois anos.

Com foco no futuro, Jordan planeja expandir o grupo para além da Região Sul. Segundo o empresário, ele planeja multiplicar por quatro os investimentos na sua empresa de comunicação, que já superou a marca de sete dígitos de faturamento no ano anterior.