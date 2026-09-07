Bruna Biancardi expõe rejeição de ex de Neymar

Bruna Biancardi fez uma confissão inusitada sobre sua relação com Carol Dantas, mãe do filho mais velho de Neymar Jr. Em seu canal do Youtube, a influenciadora contou que a ex do atleta não gostava dela no começo da relação, pois acreditava que o romance não duraria muito tempo.

“No começo, a Carol não gostava muito de mim, não. Ela não gosta que eu fale isso. Eu sentia uma rejeição, mas depois ela gostou”, disse Bruna, que foi rebatida pela empresária em seguida. “Mentirosa”, disparou ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, Biancardi explicou o suposto motivo da rejeição da empresária no início. “Eu acho que ela [Carol] achou que não ia dar em nada. Aí depois foi vendo que o negócio foi ficando [sério]”, disparou.

“Ficava desconfiada, mas, óbvio, ainda mais deixando seu filho [Davi Lucca] com uma pessoa que você não conhece. Ela começou a se abrir e a gente começou a se conhecer melhor”, concluiu.

🚨FAMOSOS: Bruna Biancardi e Carol Dantas revelam como começou a amizade e relembram desconfiança no início da relação com Neymar: “Deixar seu filho com uma pessoa que não você conhece.” pic.twitter.com/au4RqVHck0 — CHOQUEI (@choquei) September 7, 2026

Filhos de Neymar

Vale lembrar que Neymar é pai de cinco crianças: Davi Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie, de quase 3 anos, primeira filha dele com Biancardi; Helena, de 2 anos de idade, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly; Mel, de 1 ano, e Mariah, que ainda está na barriga de Bruna Biancardi.

Nos últimos meses, Bruna e Amanda protagonizaram algumas discussões públicas nas redes sociais, envolvendo os ataques que as crianças sofrem diariamente por parte dos haters. No entanto, a relação segue amigável em prol das crianças.