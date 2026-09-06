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BAHIA NO RJ

Canção de Daniela Mercury é escolhida como samba-enredo de escola

Cantora baiana teve música selecionada durante evento promovido pela escola de samba

Franciely Gomes
Por
Daniela Mercury é a interpréte da canção escolhida pela escola de samba
Daniela Mercury é a interpréte da canção escolhida pela escola de samba - Foto: Thais Brum | Instagram

Daniela Mercury fará parte do Carnaval do Rio de Janeiro em 2027. A cantora baiana teve sua canção escolhida para ser o samba-enredo da escola de samba Mangueira, em um evento que aconteceu na madrugada deste domingo, 6.

Chamado “Oyá Por Nós” , o enredo da escola fará uma homenagem à divindade Oyá, também conhecida como Iansã, associada aos ventos, tempestades e transformações pelos seguidores da religião Candomblé.

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A canção foi composta pelos sambistas Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio, sendo apenas interpretada por Daniela Mercury.

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Em seu perfil do Instagram, a artista celebrou a conquista e agradeceu o carinho do público da escola de samba, que lotou a quadra durante o evento. “Ganhamos a disputa pelo hino do carnaval da @mangueira_oficial de 2027! Estou emocionada”, escreveu ela.

“Agradeço a parceria e o convite de @lequinhoecia para ser a intérprete desse samba-enredo. E agradeço também a toda comunidade da Estação Primeira de Mangueira por ter abraçado essa música que nos levanta e dá poder. Que forte! Meu carnaval começou hoje. Oyá por Nós”, completou.

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Um post compartilhado por Daniela Mercury (@danielamercury)

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Tags

carnaval daniela mercury escola de samba

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