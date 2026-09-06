Davi Brito gasta fortuna em terno e ostenta casamento de R$ 2 milhões

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Davi Brito oficializou seu relacionamento com Emilly Araújo neste sábado, 5. Realizada em Salvador, na Bahia, a cerimônia luxuosa contou com valores exorbitantes gastos em decoração, roupas e buffet exclusivo, chegando a marca de mais de R$ 2,5 milhões.

Para a entrada ao lado da mãe, Elisângela Brito, o campeão do BBB 24 escolheu um terno exclusivo de R$ 16 mil, confeccionado pelo estilista Elcimar Badu. A peça fugiu do tradicional e apostou em uma combinação de preto e branco.

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Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, as roupas de Davi e da esposa juntas, chegam a R$ 120 mil, enquanto as alianças escolhidas por eles para selar a união chegam a aproximadamente R$ 30 mil.

Decoração e buffet de alto padrão

Organizada em apenas 25 dias, a cerimônia contou com uma decoração regada a luxo e ostentação. O local escolhido para a entrada da noiva contou com 20 jarros vietnamitas, que custam cerca de R$ 12 mil cada. Juntos, os objetos chegam a R$ 240 mil.

O teto do salão também recebeu peças de voal e lustres imperiais de cristais, além de painéis flexíveis e túneis imersivos espalhados pela festa, que contou com a apresentação da dupla sertaneja Vitor & Diogo.

No entanto, o que realmente chamou a atenção foi o buffet de alto padrão escolhido por Davi e Emilly. Os convidados do casamento puderam desfrutar de lagosta, salmão, porco assado, feijoada e doces finos.

O bolo da celebração do amor dos pombinhos contava com aproximadamente 2,5 metros de altura e pesava cerca de 50 quilos. Produzido artesanalmente pela Jeane Cakes, o doce levou mais de cinco dias para ficar pronto, contando a montagem e acabamento.