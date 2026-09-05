BARRADOS
Davi Brito faz ameaça contra penetras de seu casamento
Campeão do BBB 24 se casa neste sábado com Emily Araújo
Davi Brito usou suas redes sociais para ameaçar os possíveis penetras de seu casamento com Emily Araújo, que acontece neste sábado, 5, em Salvador, Bahia. Na publicação, o campeão do BBB 24 alegou que terão mais de 30 policiais na porta do evento.
“Você foi convidado, você não tem que convidar ninguém para ir ao meu casamento. Você que convidou, que é convidado, desconvide a pessoa, porque não vai entrar. Está um bocado de gente convidando gente que nem sei quem é. O casamento é meu e de minha esposa, pelo amor de Deus”, disse ele.
A cerimônia contará com cerca de 300 convidados e terá sistema de reconhecimento facial para a liberação na entrada, além de cobertura da imprensa baiana.
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“Amanhã, vai ser excluído um por um. Se você é meu convidado e convidou alguém por sua conta, vai ser barrado na porta. Mais de 30 seguranças vão estar lá, policiais, para não ter conversa. Botou a facial, passou, entra. Botou, não passou? Vai ficar na porta”, concluiu Davi.
Vale lembrar que ele e a esposa estão juntos há cerca de 5 meses e assumiram o romance publicamente em junho deste ano. A cerimônia civil foi realizada em agosto, sem a presença de amigos ou familiares.