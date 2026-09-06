É OFICIAL
Rainha de bateria da Grande Rio, Anitta faz confissão sobre convite
Cantora substituirá Virginia Fonseca no posto de honraria da escola de samba
Anitta foi anunciada oficialmente como rainha de rateria da Grande Rio. A escola de samba e a cantora fizeram uma publicação colaborativa no Instagram neste domingo, 6, confirmando a informação após algumas especulações ao longo da semana.
“Este ano a @granderio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro guiando o caminhar para o resgate da honra de uma cultura. A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata”, escreveu a famosa na legenda.
“Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e pra história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo”, completou.
A artista chega para substituir a influenciadora Virginia Fonseca, que ficou apenas um ano no cargo, assumido após a saída oficial da atriz Paolla Oliveira. A loira teve uma passagem marcada por polêmicas em torno de seu compromisso com a escola e sua “falta de samba no pé”.
Bastidores do convite e comparações
Animada com a nova fase, Anitta aproveitou para fazer uma confissão sobre o convite da Grande Rio. Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora contou que o influenciador David Brazil foi o mediador da conexão entre ela e os diretores da escola de samba.
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“O convite para a Grande Rio veio pelo David Brazil, um grande amigo, com quem passo o Natal, e o samba falará de fé e ancestralidade. É um resgate da nossa cultura que parece feito sob medida para o meu álbum. A escola também está acostumada com celebridades e respeita nossa agenda. Espero que a comunidade se sinta representada”, disse.
Sem papas na língua, ela destacou que não tem medo de deixar o posto devido às críticas. “Se todo mundo gostar, a gente vai continuar. Se não, agradeço com amor, carinho e passo o bastão.”
Durante o bate-papo, a famosa também aproveitou para falar sobre as comparações entre ela, Paolla e Virginia. “Paolla é minha amiga e está superfeliz. Obviamente, perguntei se haviam convidado ela antes, porque esse lugar é dela. É uma rainha espetacular! Ela me deu dicas e falou que estava à disposição, caso eu precisasse”.
Por fim, Anitta rebateu os boatos de que estava enfrentando uma rivalidade com a atual namorada do jogador Vini Jr, após ser acusada de não querer receber a coroa dela. “Mas não acredito nessa coisa de substituição. As pessoas falam porque dá bafafá. Se existisse energia de briga, eu não faria parte”, concluiu.