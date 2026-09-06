Rainha de bateria da Grande Rio, Anitta faz confissão sobre convite

Anitta foi anunciada oficialmente como rainha de rateria da Grande Rio. A escola de samba e a cantora fizeram uma publicação colaborativa no Instagram neste domingo, 6, confirmando a informação após algumas especulações ao longo da semana.

“Este ano a @granderio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro guiando o caminhar para o resgate da honra de uma cultura. A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata”, escreveu a famosa na legenda.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e pra história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo”, completou.

A artista chega para substituir a influenciadora Virginia Fonseca, que ficou apenas um ano no cargo, assumido após a saída oficial da atriz Paolla Oliveira. A loira teve uma passagem marcada por polêmicas em torno de seu compromisso com a escola e sua “falta de samba no pé”.

Bastidores do convite e comparações

Animada com a nova fase, Anitta aproveitou para fazer uma confissão sobre o convite da Grande Rio. Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora contou que o influenciador David Brazil foi o mediador da conexão entre ela e os diretores da escola de samba.

“O convite para a Grande Rio veio pelo David Brazil, um grande amigo, com quem passo o Natal, e o samba falará de fé e ancestralidade. É um resgate da nossa cultura que parece feito sob medida para o meu álbum. A escola também está acostumada com celebridades e respeita nossa agenda. Espero que a comunidade se sinta representada”, disse.

Sem papas na língua, ela destacou que não tem medo de deixar o posto devido às críticas. “Se todo mundo gostar, a gente vai continuar. Se não, agradeço com amor, carinho e passo o bastão.”

Durante o bate-papo, a famosa também aproveitou para falar sobre as comparações entre ela, Paolla e Virginia. “Paolla é minha amiga e está superfeliz. Obviamente, perguntei se haviam convidado ela antes, porque esse lugar é dela. É uma rainha espetacular! Ela me deu dicas e falou que estava à disposição, caso eu precisasse”.

Por fim, Anitta rebateu os boatos de que estava enfrentando uma rivalidade com a atual namorada do jogador Vini Jr, após ser acusada de não querer receber a coroa dela. “Mas não acredito nessa coisa de substituição. As pessoas falam porque dá bafafá. Se existisse energia de briga, eu não faria parte”, concluiu.