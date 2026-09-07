Atriz de RBD faz desabafo sobre depressão e preocupa fãs

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Estefanía Villarreal preocupou os fãs ao fazer um desabafo sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade na madrugada desta segunda-feira, 7. Conhecida por interpretar a personagem Celina Ferrer na novela mexicana RBD, a atriz contou que está cansada de enfrentar a doença mental.

Em seu relato, Estefanía confessou que não aguenta mais. “Se amanhã eu perder a batalha contra a depressão e a ansiedade, quero que saibam que tentei ser uma boa filha, irmã, namorada, amiga e humana. Mas, mamãe, sua pequena já não aguenta mais”, escreveu.

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Na publicação, que foi apagada horas depois, a famosa não deu nenhum detalhe sobre sua condição atual de acompanhamento psicológico e também não informou o que teria motivado o desabafo.

Preocupados com o estado dela, fãs e amigos deixaram mensagens de apoio em seu último post. “Passando aqui pra te lembrar que você não está sozinha, estamos com você, não deixe de mandar notícias”, disse uma. “Estamos sempre contigo”, afirmou outra.

Busque ajuda

Se você está passando por um momento dificil, busque ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188 (24 horas por dia) ou por chat e e-mail em cvv.org.br.