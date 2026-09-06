Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Tia Milena denuncia racismo sofrido no Rock in Rio

Ex-BBB lamenta episódio em estande do festival

Cássio Moreira
Por
Tia Milena acusa segurança de racismo
Tia Milena acusa segurança de racismo - Foto: Reporodução | Instagram

A ex-BBB Milena, conhecida popularmente como ‘Tia Milena’, do Big Brother Brasil 26, acusou a segurança de um dos estandes comerciais do Rock in Rio, que acontece neste final de semana, de racismo.

Segundo Milena, a segurança teria lhe tratado de maneira “grossa”, sendo mal recebida pela profissional ao tentar acessar o espaço. A ex-sister ainda sugeriu que o tratamento seria diferente se ela fosse uma mulher branca.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BAHIA NO RJ

Canção de Daniela Mercury é escolhida como samba-enredo de escola
Canção de Daniela Mercury é escolhida como samba-enredo de escola imagem

DE VOLTA

Andressa Urach volta para o marido após pegação intensa em reality
Andressa Urach volta para o marido após pegação intensa em reality imagem

OSTENTAÇÃO

Davi Brito gasta fortuna em terno e ostenta casamento de R$ 2 milhões
Davi Brito gasta fortuna em terno e ostenta casamento de R$ 2 milhões imagem

“Eu não fui bem recebida. Foi uma situação bem chata. Não é que eu esteja dando carteirada, que eu sou uma pessoa conhecida e vá entrar. Tive curiosidade e queria ver o estande, e simplesmente não fui bem recebida”, disparou Milena, que continuou o desabafo.

“Independentemente de a pessoa ser branca, preta, famosa ou não, a pessoa tem que ser bem recebida. [...] Se fosse uma pessoa branca, se fosse uma pessoa 'famosona', eu queria ver se teria acontecido uma situação dessa”, completou a ex-BBB 26.

Rock in Rio se pronuncia sobre racismo

Em nota divulgada à imprensa, a organização do Rock in Rio afirmou estar procurando detalhes sobre a ocorrência, que não foi registrada pela participante do BBB 26.

O Rock in Rio ainda reforçou as orientações para busca de acolhimento em qualquer situação de discriminação.

“O Rock in Rio orienta que qualquer pessoa que se sinta discriminada procure as equipes de acolhimento para que o time especializado possa atuar de forma imediata por meio de uma rede de apoio preparada para oferecer escuta qualificada, atendimento humanizado e encaminhamento adequado. Sobre o acesso ao local, as regras devem ser seguidas de acordo com o informado pelos responsáveis da área e devem ser respeitadas por todos”, diz trecho da nota divulgada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

BBB famosos

Relacionadas

Mais lidas