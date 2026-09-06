Tia Milena denuncia racismo sofrido no Rock in Rio

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A ex-BBB Milena, conhecida popularmente como ‘Tia Milena’, do Big Brother Brasil 26, acusou a segurança de um dos estandes comerciais do Rock in Rio, que acontece neste final de semana, de racismo.

Segundo Milena, a segurança teria lhe tratado de maneira “grossa”, sendo mal recebida pela profissional ao tentar acessar o espaço. A ex-sister ainda sugeriu que o tratamento seria diferente se ela fosse uma mulher branca.

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“Eu não fui bem recebida. Foi uma situação bem chata. Não é que eu esteja dando carteirada, que eu sou uma pessoa conhecida e vá entrar. Tive curiosidade e queria ver o estande, e simplesmente não fui bem recebida”, disparou Milena, que continuou o desabafo.

“Independentemente de a pessoa ser branca, preta, famosa ou não, a pessoa tem que ser bem recebida. [...] Se fosse uma pessoa branca, se fosse uma pessoa 'famosona', eu queria ver se teria acontecido uma situação dessa”, completou a ex-BBB 26.

Rock in Rio se pronuncia sobre racismo

Em nota divulgada à imprensa, a organização do Rock in Rio afirmou estar procurando detalhes sobre a ocorrência, que não foi registrada pela participante do BBB 26.

O Rock in Rio ainda reforçou as orientações para busca de acolhimento em qualquer situação de discriminação.

“O Rock in Rio orienta que qualquer pessoa que se sinta discriminada procure as equipes de acolhimento para que o time especializado possa atuar de forma imediata por meio de uma rede de apoio preparada para oferecer escuta qualificada, atendimento humanizado e encaminhamento adequado. Sobre o acesso ao local, as regras devem ser seguidas de acordo com o informado pelos responsáveis da área e devem ser respeitadas por todos”, diz trecho da nota divulgada.