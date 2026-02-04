Menu
COISA DO DIABO?

BBB 26: sister diz que bissexualidade é pecado e causa polêmica

A sister foi surpreendida por uma colega durante a conversa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/02/2026 - 17:11 h

A sister foi repreendida por Ana Paula
A sister foi repreendida por Ana Paula -

Milena causou polêmica no BBB 26 nesta terça-feira, 3. A sister confessou que acha a bissexualidade, atração sexual e romântica por pessoas dos dois gêneros, um pecado e foi repreendida por Ana Paula Renault.

“Gostar dos dois? Mas é pecado”, disparou a animadora infantil. Chocada com a declaração, Ana afirmou que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. “O amor é livre, tia Milena. É nada, Deus não tá nem aí pra isso não”, disse ela.

“O que é pecado é passar os outros pra trás, mentir, fazer mal pros outros. Isso é pecado. O resto não é não. Deus não está preocupado com isso não”, completou a veterana, que ficou conhecida ao participar do BBB 16.

“Deus tem preocupações maiores. Se ele fez, é pra usar… Isso aí o povo inventa pra dominar mais fácil a gente, colocar medo na gente. Mas não existe regra, acho que tudo é válido”, concluiu.

Polêmica

A conversa acabou repercutindo nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. Alguns deles criticaram a fala de Milena, alegando que ela estava sendo bifóbica e usando a religião como justificativa.

“Caralh* como essa Milena foi HOMOFÓBICA aqui”, escreveu uma usuária da rede social ‘X’, o antigo Twitter. “Isso aqui sim é HOMOFOBIA ESCANCARADA, a milena é super preconceituosa”, afirmou outra.

Já outros internautas alegaram que Milena foi apenas alienada pela igreja. “Até hoje eu sinto culpa por gostar de mulheres. Eu cresci na igreja, cresci com essa ideia do pecado. Se descobrir sendo adulto, é um porre! A Milena não foi homofóbica, ela é uma vítima!”, disparou uma.

x