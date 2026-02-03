Edilson Capetinha saiu do BBB? Saiba qual a decisão final do jogador

Edilson Capetinha - Foto: Divulgação

Edilson Capetinha movimentou a casa do BBB 26 após anunciar que desistiria do reality show. O ex-jogador aposentado passou a manhã desta terça-feira, 3, se preparando para encerrar sua participação no programa, mas a decisão final surpreendeu o público: ele desistiu de desistir.

As movimentações em torno da possível saída aconteceram após Edilson chamar o baiano Leandro de “analfabeto” durante a dinâmica do Sincerão. A fala gerou forte repercussão nas redes sociais, especialmente pelo fato de ambos serem baianos, o que chocou parte dos internautas.

Em desabafo, o participante explicou seu desgaste emocional dentro do jogo. “Eu não aguento. Eu tenho uma história, uma vida bonita pra caramba. Não aguento essa situação de você ficar aqui mexendo com os outros. Esse é o jogo, eu sei disso. É um jogo que eu nunca passei. Não sei se eu aguento ficar 80 dias em um jogo desse, passando essas dificuldades”, afirmou.

A decisão de permanecer no reality veio após a produção exibir uma música composta pelo próprio Edilson, momento que o emocionou e o fez reconsiderar a saída do programa.

Nas redes sociais, o público se dividiu sobre a postura do participante. “Gente, o Capetinha desistiu ou não do BBB?”, questionou um internauta. Outro ironizou: “Alô, @bbb, deixa esse botão verde logo, o Capetinha quer desistir".

Equipe se pronuncia

Após a repercussão do caso, a equipe de Edilson se manifestou por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais.

“Olá, jogadores! Essa adm que vos escreve gostaria de iniciar essa carta aberta dizendo que já nos sentimos vencedores. Os bolões e apostas eram de no máximo uma semana para que a gente tivesse que vir aqui com uma carta aberta ao público. Quebramos os bolões e chegamos aqui com três semanas”, iniciou o texto.

A equipe também comentou a fala polêmica direcionada a Leandro.“Edilson não se acha superior ao Leandro. Ele mesmo disse isso dentro do programa. Estão ali em igualdade, disputando o mesmo prêmio. A diferença é que, mesmo com histórias de vida muito parecidas, o público tem usado dois pesos e duas medidas", concluiu.