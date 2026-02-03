Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EX-ALIADAS

Juliette toma atitude radical após ser detonada por Sarah Andrade

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/02/2026 - 8:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21
Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21 -

A cantora Juliette decidiu parar de seguir Sarah Andrade no Instagram após a sister fazer comentários sobre ela dentro do BBB 26. A atitude da campeã da edição de 2021 do reality repercutiu nas redes sociais e reacendeu o conflito que as duas tiveram durante o programa.

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3, ao lado de Gil do Vigor. Porém, a aliança se desfez ao longo do programa, marcada por desconfianças e divergências que resultaram no afastamento entre as participantes. O embate teve ampla repercussão fora da casa e seguiu sendo comentado mesmo após o fim da edição.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

“Playboy é o c*ralho”: BBB tem briga explosiva com gritos e xingamento
‘Expulso’ do BBB 26, Pedro estava em abstinência de drogas
BBB 26: casa fica sem comida por atitude gravíssima; saiba o que aconteceu

Confinada mais uma vez, Sarah voltou a falar de Juliette em conversas com outros participantes, retomando episódios e críticas relacionadas à edição de 2021. A atitude da loira, no entanto, não foi bem recebida pelos “cactos”, como são chamados os fãs da nordestina.

O unfollow de Juliette foi interpretado por internautas como uma resposta indireta às declarações feitas por Sarah no programa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 Juliette Sarah Andrade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x