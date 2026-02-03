Juliette toma atitude radical após ser detonada por Sarah Andrade

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3 no BBB 21 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Juliette decidiu parar de seguir Sarah Andrade no Instagram após a sister fazer comentários sobre ela dentro do BBB 26. A atitude da campeã da edição de 2021 do reality repercutiu nas redes sociais e reacendeu o conflito que as duas tiveram durante o programa.

Juliette e Sarah integraram o grupo conhecido como G3, ao lado de Gil do Vigor. Porém, a aliança se desfez ao longo do programa, marcada por desconfianças e divergências que resultaram no afastamento entre as participantes. O embate teve ampla repercussão fora da casa e seguiu sendo comentado mesmo após o fim da edição.

Confinada mais uma vez, Sarah voltou a falar de Juliette em conversas com outros participantes, retomando episódios e críticas relacionadas à edição de 2021. A atitude da loira, no entanto, não foi bem recebida pelos “cactos”, como são chamados os fãs da nordestina.

O unfollow de Juliette foi interpretado por internautas como uma resposta indireta às declarações feitas por Sarah no programa.