BBB 26: casa fica sem comida por atitude gravíssima; saiba o que aconteceu
Programa está movimentando as redes sociais
O BBB 26 amanheceu movimentado após a formação do paredão no último domingo,1. Entre os emparedados da semana, Ana Paula Renault, veterana do reality, causou alvoroço dentro da casa ao tomar uma punição de propósito e levar os confinados ao temido “Tá Com Nada”, nesta segunda-feira, 2.
Na ocasião, a sister deixou de realizar o Raio-X, dinâmica obrigatória do programa, o que resultou na perda de 500 estalecas. Ao lado dela, a participante da Pipoca Milena, o que gerou descontentamento entre os demais brothers.
“Se eu for embora, eu deixo uma lembrança. Faz parte do jogo”, afirmou Ana Paula em conversa com a aliada.
O que Jordana fez?
A atitude das participantes provocou revolta dentro da casa. Uma das reações comentadas foi a de Jordana, que confrontou a veterana e derrubou os domínios do monstro aos quais Ana Paula havia sido submetida.
“Ué, a Ana Paula quer moleza? Isso aqui não é colônia de férias”, disparou a advogada.
A confusão se espalhou pela casa e o público acompanha atento os próximos desdobramentos da treta. Nas redes sociais, internautas se dividiram. “Eu pago Globoplay pra isso! Obrigada, Jordana”, comentou um usuário.
Outro saiu em defesa da veterana: “Hoje foi confirmado que a Ana Paula vai ganhar o BBB”. Já um terceiro destacou: “Alguém tem que movimentar essa casa, né, porra”.
“ué ana paula quer moleza? não é colônia de férias”— barbie (@barbiecomentaa) February 2, 2026
E ELA DERRUBANDO CINEMAAAAAA pic.twitter.com/bMhzSyqpfo
