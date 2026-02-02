Menu
HOME > BBB
BERLINDA

BBB 26: saiba quem está no terceiro Paredão do reality

Formação do Paredão aconteceu na noite desse domingo, 2

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/02/2026 - 6:36 h

Formação do Paredão aconteceu na noite desse domingo, 2
Formação do Paredão aconteceu na noite desse domingo, 2

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desse domingo, 2. Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda.

No programa de ontem, o Anjo da semana, Sarah, começou a formação do Paredão imunizando Sol. “Ela é minha parceira aqui dentro. Sou muito fã dessa mulher”, disse.

Depois disso, a Líder Maxiane, indicou Ana Paula. “No começo do jogo, a gente se aproximou de forma natural, mas no passar do tempo fui vendo que ela tinha falas e posicionamentos que não combinavam com o meu jogo”, iniciou.

“Teve uma situação no quarto em que discordei dela e ela levantou a voz, gritou comigo e ainda chamou um palavrão. Hoje a minha resposta ao grito dela, porque ela não ouve o outro e é sempre a dona da razão, é essa”, seguiu.

Jonas já começou a formação da semana no Paredão. Ele foi indicado em conjunto por Babu, Marcelo e Juliano, que atenderam ao Big Fone em momentos diferentes.

Quem votou em quem:

  • Jonas votou em Leandro;
  • Milena votou em Brigido;
  • Samira votou em Leandro;
  • Brigido votou em Leandro;
  • Alberto votou em Leandro;
  • Ana Paula votou em Brigido;
  • Breno votou em Brigido;
  • Solange votou em Gabriela;
  • Juliano votou em Brigido;
  • Marciele votou em Leandro;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Gabriela votou em Leandro;
  • Edilson votou em Leandro;
  • Leandro votou em Brigido;
  • Sol votou em Leandro;
  • Jordana votou em Leandro;
  • Babu votou em Brigido;
  • Sarah votou em Leandro;
  • Chaiany votou em Brigido;

Bate e Volta

Vetado por Breno, Brigido não participou da prova Bate e Volta. Jonas e Leandro disputaram a competição. Jonas venceu a disputa e escapou do Paredão.

Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda
Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda | Foto: Reprodução | TV Globo

x