BBB 26: saiba quem está no terceiro Paredão do reality

Formação do Paredão aconteceu na noite desse domingo, 2 - Foto: Reprodução | TV Globo

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desse domingo, 2. Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda.

No programa de ontem, o Anjo da semana, Sarah, começou a formação do Paredão imunizando Sol. “Ela é minha parceira aqui dentro. Sou muito fã dessa mulher”, disse.

Depois disso, a Líder Maxiane, indicou Ana Paula. “No começo do jogo, a gente se aproximou de forma natural, mas no passar do tempo fui vendo que ela tinha falas e posicionamentos que não combinavam com o meu jogo”, iniciou.

“Teve uma situação no quarto em que discordei dela e ela levantou a voz, gritou comigo e ainda chamou um palavrão. Hoje a minha resposta ao grito dela, porque ela não ouve o outro e é sempre a dona da razão, é essa”, seguiu.

Jonas já começou a formação da semana no Paredão. Ele foi indicado em conjunto por Babu, Marcelo e Juliano, que atenderam ao Big Fone em momentos diferentes.

Quem votou em quem:

Jonas votou em Leandro;

Milena votou em Brigido;

Samira votou em Leandro;

Brigido votou em Leandro;

Alberto votou em Leandro;

Ana Paula votou em Brigido;

Breno votou em Brigido;

Solange votou em Gabriela;

Juliano votou em Brigido;

Marciele votou em Leandro;

Marcelo votou em Brigido;

Gabriela votou em Leandro;

Edilson votou em Leandro;

Leandro votou em Brigido;

Sol votou em Leandro;

Jordana votou em Leandro;

Babu votou em Brigido;

Sarah votou em Leandro;

Chaiany votou em Brigido;

Bate e Volta

Vetado por Breno, Brigido não participou da prova Bate e Volta. Jonas e Leandro disputaram a competição. Jonas venceu a disputa e escapou do Paredão.