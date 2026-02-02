BERLINDA
BBB 26: saiba quem está no terceiro Paredão do reality
Formação do Paredão aconteceu na noite desse domingo, 2
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
O terceiro paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desse domingo, 2. Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda.
No programa de ontem, o Anjo da semana, Sarah, começou a formação do Paredão imunizando Sol. “Ela é minha parceira aqui dentro. Sou muito fã dessa mulher”, disse.
Depois disso, a Líder Maxiane, indicou Ana Paula. “No começo do jogo, a gente se aproximou de forma natural, mas no passar do tempo fui vendo que ela tinha falas e posicionamentos que não combinavam com o meu jogo”, iniciou.
“Teve uma situação no quarto em que discordei dela e ela levantou a voz, gritou comigo e ainda chamou um palavrão. Hoje a minha resposta ao grito dela, porque ela não ouve o outro e é sempre a dona da razão, é essa”, seguiu.
Jonas já começou a formação da semana no Paredão. Ele foi indicado em conjunto por Babu, Marcelo e Juliano, que atenderam ao Big Fone em momentos diferentes.
Leia Também:
Quem votou em quem:
- Jonas votou em Leandro;
- Milena votou em Brigido;
- Samira votou em Leandro;
- Brigido votou em Leandro;
- Alberto votou em Leandro;
- Ana Paula votou em Brigido;
- Breno votou em Brigido;
- Solange votou em Gabriela;
- Juliano votou em Brigido;
- Marciele votou em Leandro;
- Marcelo votou em Brigido;
- Gabriela votou em Leandro;
- Edilson votou em Leandro;
- Leandro votou em Brigido;
- Sol votou em Leandro;
- Jordana votou em Leandro;
- Babu votou em Brigido;
- Sarah votou em Leandro;
- Chaiany votou em Brigido;
Bate e Volta
Vetado por Breno, Brigido não participou da prova Bate e Volta. Jonas e Leandro disputaram a competição. Jonas venceu a disputa e escapou do Paredão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes