Expulso do BBB 26, Paulo Augusto quebra silêncio pela primeira vez

Paulo Augusto contou que já retornou para Goiás - Foto: Divulgação

Expulso do BBB 26 após um incidente durante uma dinâmica do programa, Paulo Augusto se manifestou pela primeira vez depois de deixar o reality show. O participante foi desclassificado após empurrar outro jogador em uma corrida até o Big Fone, segundo decisão anunciada pela produção.

De acordo com a TV Globo, "após análise das imagens, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas", e o brother foi desclassificado do jogo na sexta-feira, 30.

Após sair do programa, Paulo Augusto contou que já retornou para Goiás, seu estado natal, e agradeceu as mensagens que recebeu. "Fala turma, como é que vocês estão? Turma, cheguei aqui em Goiânia hoje pela manhã e eu quero agradecer todo mundo pelo apoio e carinho que teve comigo desde a Casa de Vidro."

Ele também citou cidades que o apoiaram fora da casa. "Então, eu quero agradecer todo mundo que está mandando mensagens positivas. Estamos juntos, esse é só o começo para mim." Em seguida, avaliou sua trajetória e a expulsão: "Estou muito grato pela oportunidade. É isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer, mas estamos firmes aqui. Vamos com Deus", avaliou Paulo Augusto.