POLÊMICA!

Expulso do BBB 26, Paulo Augusto quebra silêncio pela primeira vez

Ex-participante falou após desclassificação e comentou decisão depois de deixar o reality

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/01/2026 - 15:45 h

Paulo Augusto contou que já retornou para Goiás
Paulo Augusto contou que já retornou para Goiás -

Expulso do BBB 26 após um incidente durante uma dinâmica do programa, Paulo Augusto se manifestou pela primeira vez depois de deixar o reality show. O participante foi desclassificado após empurrar outro jogador em uma corrida até o Big Fone, segundo decisão anunciada pela produção.

De acordo com a TV Globo, "após análise das imagens, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas", e o brother foi desclassificado do jogo na sexta-feira, 30.

BBB 26: equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão
Relembre todas as desclassificações da história do Big Brother Brasil
Brother é expulso do BBB 26 após empurrar colega

O goiano foi retirado do jogo após ter empurrado Jonas Suzlbach enquanto ambos corriam em direção ao Big Fone.

Após sair do programa, Paulo Augusto contou que já retornou para Goiás, seu estado natal, e agradeceu as mensagens que recebeu. "Fala turma, como é que vocês estão? Turma, cheguei aqui em Goiânia hoje pela manhã e eu quero agradecer todo mundo pelo apoio e carinho que teve comigo desde a Casa de Vidro."

Ele também citou cidades que o apoiaram fora da casa. "Então, eu quero agradecer todo mundo que está mandando mensagens positivas. Estamos juntos, esse é só o começo para mim." Em seguida, avaliou sua trajetória e a expulsão: "Estou muito grato pela oportunidade. É isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer, mas estamos firmes aqui. Vamos com Deus", avaliou Paulo Augusto.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paulo Augusto Carvalhaes (@pauloaaugustocm)

bbb 26

x