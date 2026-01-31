Tadeu perde a paciência ao vivo e dá bronca durante prova do BBB 26

Atitudes das sisters acabaram provocando uma bronca pública - Foto: Divulgação | BBB

A terceira Prova do Anjo do BBB 26 foi marcada por tensão e um momento de irritação ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt. Durante a disputa entre Ana Paula Renault e Solange Couto, atitudes das sisters acabaram provocando uma bronca pública do comandante do reality.

Na dinâmica, os participantes começaram enfrentando uma primeira fase em que precisavam escolher um barril com ingredientes da cerveja Amstel. Quem encontrasse lúpulo ou malte seguia na competição, enquanto aqueles que retirassem milho eram eliminados imediatamente.

As etapas seguintes foram disputadas em formato de duelos. No confronto entre Ana Paula e Solange, as duas passaram a se comunicar durante a realização da prova, o que não passou despercebido por Tadeu Schmidt.



“Gente, por que ela [Ana Paula] está contando para a Solange?”, questionou o apresentador, visivelmente irritado, ao perceber a troca de informações entre as participantes.

A tensão aumentou quando Ana Paula se confundiu com as regras, esqueceu um dos passos da prova e acabou desclassificada. “Não, Ana Paula, é para botar na caixa”, gritou Tadeu. Em seguida, desabafou: “É para colocar na caixa primeiro. Meu Deus do céu, o que ela está fazendo, gente?”.

Com o erro da sister, Solange Couto foi automaticamente classificada e avançou para a próxima etapa da competição, encerrando um dos momentos mais tensos da Prova do Anjo nesta edição do reality.