Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍCIO

‘Expulso’ do BBB 26, Pedro estava em abstinência de drogas

O rapaz deixou o programa após assediar Jordana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/02/2026 - 19:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pedro segue internado
Pedro segue internado -

Fora do BBB 26 após cometer importunação sexual contra Jordana, Pedro Espíndola segue internado em uma clínica psiquiátrica. A defesa do rapaz alega que ele estava em abstinência de drogas quando entrou no programa, o que justifica sua inquietação no programa.

Segundo informações divulgadas pela advogada Niva Castro, ao Metrópoles, o ex-BBB está sem usar cannabis, nome científico para a maconha, há algumas semanas. A falta da droga fez com que ele apresentasse alterações comportamentais.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BBB 26: casa fica sem comida por atitude gravíssima; saiba o que aconteceu
BBB 26: saiba quem está no terceiro Paredão do reality
Tadeu perde a paciência ao vivo e dá bronca durante prova do BBB 26

Ainda sem poder fumar a planta, o rapaz segue apresentando mudanças em seu comportamento, mesmo sob uso de medicação. Dentre as reações mais comuns estão agressividade e inquietação.

A profissional também alegou que Pedro está recebendo poucas visitas devido ao seu estado, que está sendo observado de perto pelos profissionais da clínica, onde ele foi internado logo após deixar o reality show.

Vale lembrar que Pedro apertou o botão de desistência minutos depois de tentar beijar Jordana à força. Apesar de ter desistido por espontânea vontade, a produção do programa informou que ele seria expulso da casa devido ao ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 pedro bbb

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro segue internado
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Pedro segue internado
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Pedro segue internado
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Pedro segue internado
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x