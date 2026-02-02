‘Expulso’ do BBB 26, Pedro estava em abstinência de drogas

Pedro segue internado - Foto: Reprodução | TV Globo

Fora do BBB 26 após cometer importunação sexual contra Jordana, Pedro Espíndola segue internado em uma clínica psiquiátrica. A defesa do rapaz alega que ele estava em abstinência de drogas quando entrou no programa, o que justifica sua inquietação no programa.

Segundo informações divulgadas pela advogada Niva Castro, ao Metrópoles, o ex-BBB está sem usar cannabis, nome científico para a maconha, há algumas semanas. A falta da droga fez com que ele apresentasse alterações comportamentais.

Ainda sem poder fumar a planta, o rapaz segue apresentando mudanças em seu comportamento, mesmo sob uso de medicação. Dentre as reações mais comuns estão agressividade e inquietação.

A profissional também alegou que Pedro está recebendo poucas visitas devido ao seu estado, que está sendo observado de perto pelos profissionais da clínica, onde ele foi internado logo após deixar o reality show.

Vale lembrar que Pedro apertou o botão de desistência minutos depois de tentar beijar Jordana à força. Apesar de ter desistido por espontânea vontade, a produção do programa informou que ele seria expulso da casa devido ao ocorrido.