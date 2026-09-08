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ACIDENTE GRAVE

Influenciador tem dedo amputado ao vivo ao pular grade do Rock In Rio

Momento do acidente foi registrado ao vivo por um amigo do rapaz

Franciely Gomes
Por
Adalton Rodrigues posou na web com o dedo amputado
Adalton Rodrigues posou na web com o dedo amputado - Foto: Reprodução | Instagram

Adalton Rodrigues sofreu uma acidente durante sua participação no Rock In Rio 2026. Conhecido como Lodk na plataforma de vídeos Twitch, o influenciador teve seu dedo amputado após ficar preso em uma das grades do festival.

O momento foi registrado ao vivo por um amigo do rapaz, que estava com ele no momento do acidente. Apesar do caso ter acontecido na madrugada de sexta-feira, 4, para sábado, 5, ele voltou a viralizar na web nesta terça-feira, 8.

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De acordo com o relato de Adalton nas redes sociais, ele atravessou o cercado para testar a segurança do evento, mas ficou com o dedo anelar direito preso na grade, arrancando-o de sua mão.

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“Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei: 'Irmão, machuquei o dedo'. Quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade”, contou ele.

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Um post compartilhado por Lodk7777 (@lodk7777)

Após o acidente, Lodk foi encaminhado às pressas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia e recebeu alta.

Pronunciamento Rock In Rio

Ciente do ocorrido, a equipe do Rock In Rio se pronunciou. Em nota, eles lamentaram a situação e reforçaram que as tentativas de invasão do evento são perigosas e podem gerar transtornos.

Por fim, a organização ressaltou que o espaço onde o rapaz sofreu o acidente conta com câmeras de monitoramento e o acesso é restrito, permitindo a entrada de pessoas autorizadas e com credenciais.

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acidente rock in rio Segurança

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