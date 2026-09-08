Influenciador tem dedo amputado ao vivo ao pular grade do Rock In Rio

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Adalton Rodrigues sofreu uma acidente durante sua participação no Rock In Rio 2026. Conhecido como Lodk na plataforma de vídeos Twitch, o influenciador teve seu dedo amputado após ficar preso em uma das grades do festival.

O momento foi registrado ao vivo por um amigo do rapaz, que estava com ele no momento do acidente. Apesar do caso ter acontecido na madrugada de sexta-feira, 4, para sábado, 5, ele voltou a viralizar na web nesta terça-feira, 8.

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De acordo com o relato de Adalton nas redes sociais, ele atravessou o cercado para testar a segurança do evento, mas ficou com o dedo anelar direito preso na grade, arrancando-o de sua mão.

“Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei: 'Irmão, machuquei o dedo'. Quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade”, contou ele.

Após o acidente, Lodk foi encaminhado às pressas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia e recebeu alta.

Pronunciamento Rock In Rio

Ciente do ocorrido, a equipe do Rock In Rio se pronunciou. Em nota, eles lamentaram a situação e reforçaram que as tentativas de invasão do evento são perigosas e podem gerar transtornos.

Por fim, a organização ressaltou que o espaço onde o rapaz sofreu o acidente conta com câmeras de monitoramento e o acesso é restrito, permitindo a entrada de pessoas autorizadas e com credenciais.