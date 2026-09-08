Neymar tenta comprar mansão mais cara do Brasil que vira projeto de R$ 360 milhões

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Antes de ser adquirida pela construtora Mozak, a propriedade considerada a mansão mais cara do Brasil esteve na mira da família do jogador Neymar.

Localizado no exclusivo condomínio Jardim Pernambuco, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, o imóvel acabou arrematado pela incorporadora carioca após uma negociação que se arrastou por seis anos. A informação foi divulgada pela revista Exame.

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Com o desfecho das tratativas, o casarão histórico começou a ser demolido para dar lugar ao Estância Pernambuco, um condomínio fechado de alto padrão com dez novas residências e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 360 milhões.

A disputa pelo endereço foi revelada por Breno Elehep, sócio da Mozak e filho do fundador da empresa. "Na época, o Neymar, a família do Neymar, tentou comprar o terreno e a gente estava firme e forte para comprar a casa para fazer esse projeto", contou o executivo para a revista.

Histórico da família

Construída em 1986 pela família Amaral, ex-proprietária da extinta rede de supermercados Disco, a mansão era um dos maiores símbolos de opulência do mercado imobiliário fluminense.

A estrutura ocupava 2.500 m² de área construída em um terreno de 11 mil m², reunindo:

6 suítes amplas e 18 banheiros;

15 vagas de garagem;

Piscina semiolímpica, sauna, biblioteca e heliponto privativo;

Uma réplica em escala menor da casa principal, erguida exclusivamente para abrigar funcionários, no auge da ocupação da residência, 43 empregados trabalhavam diariamente no local.

Novo condomínio de luxo no Leblon

Com a demolição do casarão original, a Mozak projeta erguer dez casas exclusivas no terreno. O interesse pelo local se refletiu rapidamente nas vendas: sete das dez unidades já foram comercializadas.

O projeto leva a assinatura do renomado escritório Bernardes Arquitetura e aposta na exclusividade. As casas terão fachadas e plantas distintas entre si, garantindo a possibilidade de customização integral para cada proprietário.

"Cada uma delas é totalmente diferente, mas elas conversam entre si. Cada cliente personaliza a casa do jeito que quer", destacou Breno.

Além das moradias, o empreendimento contará com mirantes, bosques preservados, trilhas ecológicas e amplas áreas de lazer. A entrega final das obras está prevista para o segundo semestre de 2028.