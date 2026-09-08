Humorista Pisit Mota revela que não tem contato com o filho há oito anos

O humorista Pisit Mota, Edivaldo Rodrigues da Mota Filho, revelou em suas redes sociais, nesta terça-feira, 8, que está há oito anos sem contato com o filho Bento Farias, de 11 anos. Em postagem, ele conta que, atualmente, a criança vive na cidade de Minato City, em Tóquio, no Japão.

Durante o vídeo, Pisit Mota desabafa sobre a falta de convivência com o filho e se emociona ao descrever seu sentimento pela criança.



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“Eu nem sei como você tá, mas eu sei que você tá bem. Sei que você é um campeão, você é um guerreiro, você é um menino inteligente. Te amo muito. Só queria te abraçar hoje, te ligar, dando bom dia. Dói demais, pessoal”, desabafou em vídeo.

Humorista não tem contato com o filho há oito anos

Em entrevista ao A TARDE, Pisit Mota conta que a última vez que teve contato com o filho ele tinha apenas 3 anos, quando a criança ainda morava no Brasil. De acordo com ele, o atual paradeiro da criança só foi descoberto após receber uma denúncia em seu Instagram.

O humorista conta que a criança foi levada pela mãe para o Japão em 2022, sob um pretexto de "melhores condições de vida" no exterior.

“Nunca mais tive contato, nem eu, nem minha família. É como se fosse um apagamento paterno, um genocídio ancestral. Oito anos depois, qual é a possibilidade que essa mulher está dizendo que o pai dele está morto? Ninguém questiona o poder dessa mulher branca”, afirmou.

Ele também revela que, na época, não havia permitido a mudança pela “distância geográfica” e por conta disso, a ex-companheira resolveu marginalizá-lo juridicamente.

“São dez anos que passaram de 2017 a 2026, dormiu praticamente, são quase dez anos, eu não vejo o meu filho no teu contato nenhum, não existe restrição nenhuma contra meu filho no judiciário e a mãe levou pro Japão, pra residir no Japão”, explicou ao A TARDE.

Pisit pede por relacionamento com o filho

Em processo há mais de dez anos com a ex-companheira, ele afirma que a mulher utiliza do sistema para impedir seu acesso à criança e afastá-lo da vida do filho.

“A minha busca pelo Bento é a convivência com o filho [...] Eu não estou brigando para não assumir o filho, ao contrário, eu estou brigando para assumir o meu filho, para conviver com o meu filho. Eu só tenho um filho”, desabafa o humorista.

Veja o vídeo: