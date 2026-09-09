Herdeira de supermercados vira influenciadora e fatura R$ 50 mil por post

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Karol Chokyu se tornou a nova influenciadora queridinha dos internautas. Conhecida popularmente como Karol Babadeira, a jovem de 33 anos tem atraído o público ao mostrar sua rotina como herdeira da terceira geração do Grupo Royal, rede de supermercados famosa no Rio de Janeiro.

Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, TikTok e YouTube, Karol atua atualmente no conselho da empresa da família, onde trabalha desde os 13 anos de idade. Antes de chegar ao cargo atual, ela já passou pelas funções de operadora de caixa, reposição, logística, açougue e padaria.

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A famosa também já fez parte da equipe de marketing da empresa, o que a fez desenvolver amor pela produção de conteúdos para as redes sociais. Além de influenciadora, ela atua como palestrante, mentora e consultora de marketing e varejo.

Seu cachê varia de acordo com o tipo de serviço procurado. De acordo com o portal Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ela cobra cerca de R$ 20 mil para as palestras, além dos custos de deslocamento, hospedagem e alimentação.

Já os valores dos projetos de publicidade ficam entre R$ 20 mil e R$ 50 mil, dependendo do escopo e de eventuais exigências de exclusividade do contratante.

Supermercado mais real

Em seu conteúdo, Karol costuma exibir um supermercado de maneira mais real, compartilhando detalhes dos bastidores por trás dos grandes centros do varejo. Dentre eles, a preparação de produtos da padaria e do açougue, além da participação dos clientes na criação de produtos e campanhas.

A influenciadora revelou que costuma gravar uma média de seis dias por mês, normalmente em blocos de dois ou três dias, com roteiros personalizados através de ferramentas de inteligência artificial para organizar dados.