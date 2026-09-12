PROIBIÇÃO
Mulher de Luva de Pedreiro é proibida de expor filho nas redes sociais
Decisão foi imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB)
Távila Gomes está impedida de compartilhar registros de seu filho, Davi, de 2 anos de idade, em publicidade nas redes sociais. Namorada do influenciador Luva de Pedreiro, ela teve seu pedido negado pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Capital do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).
Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a influenciadora digital buscava autorização para utilizar e monetizar a imagem da criança, que é fruto de seu relacionamento com o baiano.
Dentre as publicações em que Távila pretendia expor o filho estão campanhas patrocinadas e programas de remuneração mantidos nas plataformas virtuais. Ela alega que o garoto apareceria apenas como coadjuvante na rotina de maternidade, utilizando os valores das campanhas para despesas posteriores sobre os estudos dele.
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No entanto, o juiz responsável pelo caso, Adhailton Lacet Correia Porto, não autorizou os registros da criança, alegando que a exposição para fins lucrativos não está enquadrada na exceção de representação artística prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).