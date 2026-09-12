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PROIBIÇÃO

Mulher de Luva de Pedreiro é proibida de expor filho nas redes sociais

Decisão foi imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB)

Franciely Gomes
Por
Távila Gomes e Luva de Pedreiro juntos
Távila Gomes e Luva de Pedreiro juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Távila Gomes está impedida de compartilhar registros de seu filho, Davi, de 2 anos de idade, em publicidade nas redes sociais. Namorada do influenciador Luva de Pedreiro, ela teve seu pedido negado pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Capital do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a influenciadora digital buscava autorização para utilizar e monetizar a imagem da criança, que é fruto de seu relacionamento com o baiano.

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Um post compartilhado por Távila Gomes (@tavilagomes)

Dentre as publicações em que Távila pretendia expor o filho estão campanhas patrocinadas e programas de remuneração mantidos nas plataformas virtuais. Ela alega que o garoto apareceria apenas como coadjuvante na rotina de maternidade, utilizando os valores das campanhas para despesas posteriores sobre os estudos dele.

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No entanto, o juiz responsável pelo caso, Adhailton Lacet Correia Porto, não autorizou os registros da criança, alegando que a exposição para fins lucrativos não está enquadrada na exceção de representação artística prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Eca luva de pedreiro Távila Gomes

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