Lady Gaga dá à luz ao primeiro filho, diz jornal internacional

A cantora pop Lady Gaga deu à luz ao seu primeiro filho, foi o que confirmou o site Page Six. Ainda não foram divulgadas informações sobre nome, sexo ou data de nascimento do bebê.

A artista internacional está noiva desde 2024 do empresário e filantropo Michael Polansky, com quem está desde 2020. Na época, Lady Gaga já falava sobre a ideia da maternidade. "Eu realmente quero ser mãe. Esse é o maior plano que tenho", disse a artista em bate-papo com a "Access Hollywood"

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A gravidez da Pop Star foi mantida em sigilo, mas em janeiro deste ano Lady Gaga falou sobre a maternidade em uma entrevista à revista Elle revelando que ela e Michael conversavam bastante sobre ter filhos e que se sentia preparada para viver a experiência.

"É algo sobre o qual Michael e eu conversamos muito: permitir que nossos filhos sejam eles mesmos. É algo muito intenso para as crianças que chegam ao mundo", afirmouà públicação. "Dizem a elas como pensar, no que acreditar e como se alimentar... Só quero deixar que meus filhos descubram quem são."

Com mais de 110 milhões de álbuns, 758 milhões de singles em todo o mundo, 16 prêmios Grammy e um Oscar de Melhor Canção Original, em 2019, pelo hit "Shallow", do longa "Nasce Uma Estrela", Gaga foi fotografada carregando um bebê durante um passeio ao lado de Polansky, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Apesar da repercussão, Lady Gaga e Michael ainda não fizeram um anúncio público. Segundo a imprensa americana, o casal tem aproveitado a nova fase longe dos holofotes. Gaga passou a manter uma rotina mais reservada após encerrar sua última turnê, em abril.