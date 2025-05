Lady Gaga deixa mensagem emocionante em livro do Copacabana Palace

- Foto: Reprodução Rede Globo

A cantora pop norte-americana Lady Gaga, que reuniu no último sábado, 3, cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, Rio de Janeiro - o maior público da sua carreira, antes de partir, deixou um recado no Livro de Ouro do Copacabana Palace, hotel em que ficou hospedada.



Na mensagem, divulgada pelo hotel, Gaga agradeceu pela acolhida durante sua estadia no país. “Copacabana, obrigada pelos momentos que nunca esqueceremos. Agradecemos pela gentileza e vamos sentir saudades do povo do Brasil. Com amor, Lady Gaga e Michael Polansky", dizia o texto com assinatura dos dois.

Com superprodução, trocas de figurino marcantes e um discurso emocionante, Lady Gaga encantou o público que lotou a praia de Copacabana. Aos 39 anos, a cantora apresentou o maior show de sua carreira, reunindo músicas do novo álbum Mayhem (2025) e sucessos como “Judas”, “Born This Way” e “Poker Face”. Para a apresentação gratuita, Gaga trouxe ao Brasil uma equipe de cerca de 150 profissionais, entre bailarinos, técnicos e figurinistas.

