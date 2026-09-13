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LULA OU BOLSONARO?

Maria Bethânia revela voto para presidente durante show

Artista declarou apoio ao candidato publicamente

Franciely Gomes
Por
Cantora declarou seu apoio publicamente
Cantora declarou seu apoio publicamente - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

Maria Bethânia revelou seu voto para presidente nas Eleições 2026. A artista interrompeu sua apresentação no Coala Festival, em São Paulo, neste sábado, 12, e confessou que apoiará a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva

“Eu voto Lula presidente”, disparou ela, fazendo o gesto da letra ‘L’ com os dedos da mão. A declaração foi feita em meio a gritos do público de apoio ao atual presidente do Brasil, que disputa com Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos e outros.

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A artista baiana foi a principal atração do festival paulista, que também contou com shows de seu sobrinho Zeca Veloso, Emicida, Rubel e da cantora Duda Beat ao lado de Cícero.

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Manifestações políticas em shows

Bethânia não foi a única artista baiana que se manifestou politicamente durante um show neste fim de semana. No Rock In Rio, a cantora Daniela Mercury deixou uma mensagem subliminar contra a campanha de Flávio Bolsonaro.

Em sua apresentação, a famosa convidou uma pessoa vestida de cabelo preto para subir ao palco, para representar o “Dark Horse”, em referência ao filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve uma parte financiada por Daniel Vorcaro.

“Um Dark Horse invadiu nosso palco no Rock in Rio e distribuiu notas de dinheiro. Vamos proteger a nossa democracia e a nossa soberania”, escreveu ela na legenda da publicação nas redes sociais.

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Tags

eleição Lula maria bethânia

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