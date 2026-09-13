Taís Araújo celebra 22 anos com Lázaro Ramos em post emocionante

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Taís Araújo abriu o coração neste domingo, 13, ao celebrar 22 anos de união com Lázaro Ramos. A declaração da atriz foi publicada em seu perfil do Instagram e agitou os internautas.

A atriz compartilhou registros dançando ao lado do marido ao longo do anos e fez uma declaração citando 22 motivos que fazem o amor entre os dois existir.

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"São 22 anos juntos e quase todo me pergunta como é possível. Como vocês conseguiram? Como a gente conseguiu? Ano passado, você fez 21 motivos para me amar e hoje eu trago os 22 motivos que fazem esse amor existir e resistir há tanto tempo", iniciou Taís Araújo na legenda da publicação.

"Mas antes, preciso dizer: eu tenho muita sorte de ter te encontrado nessa vida! Te amo, mozinho! Vamos lá, como a gente conseguiu? Acho que eu tenho algumas respostas. São 22 anos que eu não gostaria de ter passado com outra pessoa. Tenho muita sorte de ter te encontrado nessa vida. Sigamos, mozinho. Te amo, te amo, te amo!", completou a famosa.

Veja os 22 motivos citados por Taís Araújo para Lázaro Ramos:

"1- A gente quer ficar junto

2- A gente investe na nossa relação

3- Existe amizade e cumplicidade

4- Temos muitos planos juntos, tantos que nem cabem numa vida só.

5- A gente se admira mutuamente

6- Temos olhar crítico sobre o outro, mas sempre colocado com muito respeito

7-Existe cuidado um com o outro e também com a nossa relação

8- As fofocas diárias edificam essa relação.

9- Existe liberdade pra ser quem se é

10- A gente tem orgulho do que construiu junto

11- Quando a coisa aperta, a gente abre uma cerveja ou um vinho e conversa

12 - A gente ainda dorme de conchinha e vc ainda me aguenta dormindo quase que em cima de vc.

13- Me acostumei a vc dormir vendo Tv e me adaptei a dormir com tapa olhos só pra ter vc ao lado na hora de dormir.

14- Amo te esperar pra jantar ou quando vc me pede pra eu te espere pra jantar

15- Nossos planos de viagens faz com que a rotina seja mais leve sabendo que teremos momentos inesquecíveis

16- Nossas férias na Bahia nos mantém animados o ano todo.

17- Nossos planos de trabalho juntos são lindos, importantes e nos emociona

18- A gente troca mil mensagens e prints por dia.

19- Vc sabe o quanto estar com a minha família é importante pra mim, além de respeitar isso, me estimula a criar eventos familiares

20- Vc sabe o quanto meus amigos são parte de mim e me incentiva a sair e viajar com eles.

21- A gente se ama

22- Temos os filhos que pedimos a Deus e estamos de mãos dadas para criar essas crianças com amor, cuidado de limite."