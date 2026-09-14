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Vídeo mostra momento exato em que avião de Rey Vaqueiro pega fogo
Artista estava dentro da aeronave durante o acidente
Novos registros do acidente envolvendo o avião do cantor Rey Vaqueiro viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. Em um dos vídeos compartilhados por internautas, é possível ver o momento exato em que a aeronave do artista pega fogo após uma aterrissagem mal sucedida.
🇧🇷🔸On September 13, a Cessna 550 Citation Bravo carrying Brazilian singer Rey Vaqueiro and seven others overran the runway during landing at Parelhas Airport, Brazil, after which both engines caught fire.— Argonaut (@FapeFop90614) September 14, 2026
Everyone on board managed to evacuate quickly. pic.twitter.com/cdZ7OsvFRl
O incêndio aconteceu na madrugada deste domingo, 13, no aeroporto de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. O forrozeiro estava a bordo da aeronave com outras sete pessoas e não há registros de mortes.
Segundo informações divulgadas pela polícia local, os pilotos conseguiram retirar os passageiros da aeronave antes que o fogo se alastrasse, evitando uma tragédia ainda maior.
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Após o acidente, Rey Vaqueiro cancelou sua agenda de shows do fim de semana. “Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia-PE e Canhotinho-PE, estão cancelados. O cancelamento ocorre em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje”, escreveu sua equipe.