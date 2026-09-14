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Vídeo mostra momento exato em que avião de Rey Vaqueiro pega fogo

Artista estava dentro da aeronave durante o acidente

Franciely Gomes
Por
Rey Vaqueiro sofreu ferimentos no corpo após o acaiddnte
Rey Vaqueiro sofreu ferimentos no corpo após o acaiddnte - Foto: Reprodução | Redes sociais

Novos registros do acidente envolvendo o avião do cantor Rey Vaqueiro viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. Em um dos vídeos compartilhados por internautas, é possível ver o momento exato em que a aeronave do artista pega fogo após uma aterrissagem mal sucedida.

O incêndio aconteceu na madrugada deste domingo, 13, no aeroporto de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. O forrozeiro estava a bordo da aeronave com outras sete pessoas e não há registros de mortes.

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Segundo informações divulgadas pela polícia local, os pilotos conseguiram retirar os passageiros da aeronave antes que o fogo se alastrasse, evitando uma tragédia ainda maior.

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Após o acidente, Rey Vaqueiro cancelou sua agenda de shows do fim de semana. “Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia-PE e Canhotinho-PE, estão cancelados. O cancelamento ocorre em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje”, escreveu sua equipe.

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Tags

acidente Incêndio Rey Vaqueiro

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