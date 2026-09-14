Vídeo mostra momento exato em que avião de Rey Vaqueiro pega fogo

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Novos registros do acidente envolvendo o avião do cantor Rey Vaqueiro viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. Em um dos vídeos compartilhados por internautas, é possível ver o momento exato em que a aeronave do artista pega fogo após uma aterrissagem mal sucedida.

🇧🇷🔸On September 13, a Cessna 550 Citation Bravo carrying Brazilian singer Rey Vaqueiro and seven others overran the runway during landing at Parelhas Airport, Brazil, after which both engines caught fire.

Everyone on board managed to evacuate quickly. pic.twitter.com/cdZ7OsvFRl — Argonaut (@FapeFop90614) September 14, 2026

O incêndio aconteceu na madrugada deste domingo, 13, no aeroporto de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. O forrozeiro estava a bordo da aeronave com outras sete pessoas e não há registros de mortes.

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Segundo informações divulgadas pela polícia local, os pilotos conseguiram retirar os passageiros da aeronave antes que o fogo se alastrasse, evitando uma tragédia ainda maior.

Após o acidente, Rey Vaqueiro cancelou sua agenda de shows do fim de semana. “Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia-PE e Canhotinho-PE, estão cancelados. O cancelamento ocorre em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje”, escreveu sua equipe.